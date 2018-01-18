Müftü Yardımcısı İstanbul’da kayboldu

Emniyet Asayiş Dairesi, Muhammed Zahid Belek’in fotoğrafını SMS’le vatandaşlara yollayarak, gördükleri yerde polisi aramalarını istedi.

Muhammed Zahid Belek geçtiğimiz yıl Elazığ Müftülüğü’ne atanmıştı.

Ocak ayında yıllık iznini kullanan Muhammed Zahid Belek tatil için İstanbul’a geldi. Ancak müftü yardımcısı 17 Ocak’ta esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Telefonlarına ulaşılamayan Muhammed Zahid Belek’in ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis tüm çabalara rağmen müftü yardımcısını bulamadı. Müftü yardımcısı banka kartını hiç kullanmamış ve herhangi bir yerde konaklamamıştı.

Emniyet Asayiş Dairesi kayıp müftüyü bulmak için vatandaşlardan yardım istedi. Müftünün fotoğrafı, kayıp olduğu gün üzerine giydiği kıyafetlerin anlatıldığı bilgilendirme mesajında, “Görenlerin 155 hattına veya en yakın polis birimine bilgi vermeleri rica olunur” denildi.

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