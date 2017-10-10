'Müftü nikâhıyla toplumu bölme'

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Altay, şunları söyledi: “Erdoğan’ın yeni sevdası şu: Müftü nikâhlılar belediye nikâhlılar. Ayıptır Sayın Erdoğan, yazıktır, günahtır. Toplumumuzda Müslümanların bir imam nikâhı uygulaması zaten var. Müftülere resmi nikâh kıyma yetkisi vererek toplumu daha fazla bölme. Toplumu ayrıştırarak, ülkeye daha büyük zararlar verme.”