'Müftü nikâhıyla toplumu bölme'

İşte İstanbul'un en 'değerli' mahallesi
Yahya Kemal Beyatlı’ya şiirler yazdıran, Münir Nurettin Selçuk’u aşka getiren, sarayların ve ormanların gölgesi altında on yıllardır Boğaz’ın en korunaklı ve en naif köyü olmayı başaran, sokaklarında...
Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Altay, şunları söyledi: “Erdoğan’ın yeni sevdası şu: Müftü nikâhlılar belediye nikâhlılar. Ayıptır Sayın Erdoğan, yazıktır, günahtır. Toplumumuzda Müslümanların bir imam nikâhı uygulaması zaten var. Müftülere resmi nikâh kıyma yetkisi vererek toplumu daha fazla bölme. Toplumu ayrıştırarak, ülkeye daha büyük zararlar verme.”