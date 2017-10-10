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    Hürriyet >Gündem>'Müftü nikâhıyla toplumu bölme'

    'Müftü nikâhıyla toplumu bölme'

    ANKARA
    10.10.2017 - 01:51 | Son Güncelleme:

    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis’te bu hafta görüşülmesi beklenen ve imamlara resmi nikâh yetkisi veren düzenlemeden vazgeçilmesini istedi.

    Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Altay, şunları söyledi: “Erdoğan’ın yeni sevdası şu: Müftü nikâhlılar belediye nikâhlılar. Ayıptır Sayın Erdoğan, yazıktır, günahtır. Toplumumuzda Müslümanların bir imam nikâhı uygulaması zaten var. Müftülere resmi nikâh kıyma yetkisi vererek toplumu daha fazla bölme. Toplumu ayrıştırarak, ülkeye daha büyük zararlar verme.” 

    Etiketler: müftülere nikah yetkisi , CHP , gazetehaberleri
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