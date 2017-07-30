Müftü nikâhına savunma: Kadınları koruyacak

Bozdağ, müftülere nikâh kıyma yetkisi vermesiyle tartışılan kanun tasarısıyla ilgili eleştirilere resmi Twitter adresinden şu yanıtları verdi: “Kanun tasarısındaki değişiklik, bakanlığın evlendirme yetkisi ve görevi verecekleri arasına ‘il ve ilçe müftülüklerinin’ eklenmesidir. Tasarıdaki değişikliğin kabulü halinde bakanlık, mevcutlara ilaveten il, ilçe müftülüklerine de resmi nikâh kıyma yetkisi, görevi verebilecek. Değişiklik, vatandaşımıza, resmi nikâh kıyanlara ilaveten yeni seçenekler sunarak resmi nikâhı teşvik etmekte ve kolaylaştırmaktadır.

Düzenleme, resmi nikâhı kolaylaştıracak, resmi nikâh işlemlerini hızlandıracak ve bu suretle kadınların evlilikteki hukukunu koruyacaktır. Değişiklik, hiçbir kimseyi il, ilçe müftülüklerinde resmi nikâh kıymaya zorlamamaktadır, sadece vatandaşımıza ilave seçenekler sunmaktadır. Herkes, yasal şartlara uymak kaydıyla resmi nikâhını dilediğine kıydırma hak ve yetkisine sahiptir.

TOPLUM BÖLÜNMEZ

İsteyen belediyesi olan yerde belediye başkanına veya belediye başkanının bu işlerle görevlendireceği memura ya da köyde muhtara nikâh kıydırabileceği gibi isteyen bakanlığın evlendirme yetkisi ve görevi verdiği il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine veya nüfus müdürlüklerine, dış temsilciliklere ya da il ve ilçe müftülüklerine de resmi nikâh kıydırabileceklerdir.

Düzenleme, küçük yaşta evlilikleri teşvik etmez. Küçük yaşta evliliklerin önünü açmaz. Çünkü evlilik yaşı/evlenme şartları değişmemektedir. Toplum, belediye başkanına nikâh kıydıran/kıydırmayan diye ikiye ayrılmamışsa, müftüye nikâh kıydıran/kıydırmayan diye de ikiye ayrılmaz. ‘Toplumu böler’ diyenler, dün başörtüsü yasağını da aynı sakat mantıkla savunuyordu. İl ve ilçe müftülüklerine resmi nikâh kıyma yetki ve görevi verilmesi, resmi nikâhlı evlilikleri azaltmaz; aksine teşvik eder ve de artırır.”

TAM DA LAİKLİK İLKESİ GEREĞİ

“Bu değişiklik laiklik ilkesine aykırı değildir. Aksine tam da laiklik ilkesinin gereğidir; hukuk devletinin gereğidir. Küçük yaşta evlilikleri teşvik eder, küçük yaşta evliliklerin önü açılır diyenler ya değişikliği bilmeyenler ya da bilerek çarpıtanlardır.”