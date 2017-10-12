Müftü nikâhına rujlu nokta

CHP milletvekilleriyle birlikte Meclis bahçesinde basın toplantısı düzenleyen kadınlar, İzmir Marşı’nı söyleyip, “Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa” sloganı attı. Kadınlar, avuçlarına rujla yaptıkları işaretle konuya dikkat çektiler.



Kadınlar adına yapılan açıklamada, “Bu tasarı, kadınların Medeni Kanun’la elde ettiği hakların ortadan kaldırılmasının önünü açıyor. Bu tasarı çocuk yaşta evliliklere imkân sağlıyor. Bu tasarıyla kimin ne tür nikâh kıyacağı tartışması toplumda yeni kutuplaşmalara sebep oluyor. Medeni hakların din görevlilerine devredilmesi laiklik ilkesine aykırıdır. Şimdiden hükümeti uyarıyoruz. Bu düzenlemeyi Genel Kurul’a getirmesinler. Biz bu tasarı çekilinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz. Mevcut iktidara buradan sesleniyoruz; ya bu tasarıyı geri çekeceksiniz ya geri çekeceksiniz, başka yolu yok. Kadınlar bu düzenlemenin geri çekilmesi için var gücüyle mücadeleye devam edecektir” denildi.



'GERİ ÇEKME YOK'

AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sürerken sözcü Mahir Ünal, açıklama yaptı, müftülere nikâh kıyma yetkisinin geri çekilmeyeceğini söyledi: “Konu, toplumda yeterince tartışıldı. Nikâh memurunun nikâh kıyma yetkisi neyse yine bir devlet memuru olan müftülere de aynı yetki veriliyor. Yapılacak olan dini nikâhmış gibi algı oluşturmanın anlamı yok.”



TASARI İBB MECLİSİ'Nİ DE KARIŞTIRDI

MÜFTÜ tasarısı, İstanbul Belediye Meclisi’nde protestolara neden oldu. CHP’li Ümit Yurdakul, “Nereden çıktı bu ihtiyaç? Bu, sizin laik rejimi değiştirme algınızı daha da pekiştirir” dedi. AK Partili Salih Akverdi, Kuran’dan ayet örnekleri vererek, “Kilisede papaz nikâh kıyıyor da müftü niye kıyamıyor. Niye zorunuza gidiyor anlamıyorum” dedi. Akverdi’nin sözlerini CHP’liler sıralara vurarak protesto etti. / Fatma AKSU/İSTANBUL