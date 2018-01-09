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    Müfredatta sektörle işbirliği önerisi

    Esra ÜLKAR
    09.01.2018 - 10:07 | Son Güncelleme:

    MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğü tarafından Antalya’da düzenlenen ‘Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı’ devam ediyor. İkinci günde uzmanlar ‘Geleceğin Mesleki Eğitimi’ni tartışacak. İlk günkü grup çalışmalarından ise, mesleki ve teknik liselerin müfredatı belirlenirken sektörle işbirliği yapılması önerisi öne çıktı.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Antalya’da düzenlenen ‘Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı’nın ikinci günü başladı. Bugün özel sektör ve kamu temsilcileri ‘Geleceğin Mesleki Eğitimi’ni tartışacak. Dijital dönüşüm, mesleklerin değişimi, ihtiyaç duyulan beceriler, eğitimde inovasyon, sektör işbirliğinde yeni bir mesleki eğitim sistemi konuları üzerinde durulacak. Dün gerçekleşen görüşmelerin sonunda, mesleki ve teknik eğitimle ilgili iyi bir algı yaratmak için yapılması gerekenler konusunda öneriler sunuldu. İçinde müfredatın sektörle birlikte geliştirilmesi, bu liselerden mezunlar askerdeyken ailelerine destek verilmesi, daha çok kız öğrencinin bu okullarda eğitim almasının sağlanması gibi maddeler de var. İşte o önerilerden bazıları: 

    BAŞARILI MEZUNLAR DİZİLERDE YER ALSIN
    -Meslek liseleriyle ilgili bilgiler liseye girilmeden verilmeli.
    -Meslek lisesi mezunları ve başarılı olmuş kişilerin dizilerde yer alması etkili olabilir.
    -Veliler de bilgilendirilmeli. Veli çocuğunun staj yapacağı yeri görmeli, ne yapacağını bilmeli.
    -Devlet büyükleri mesleki eğitime sahip çıkmalı.
    -Meslek liseleri ve yükseköğretim arasında bağlantı sağlanmalı.
    -Meslek liseleri mezunları askerdeyken ailelere yardım yapılabilir.
    -Özel sektörün okullardaki etkinliğinin arttırılması için öğrenci seçiminde özel sektörün de görüşü alınmalı.
    -Kız çocuklarının meslek liselerinde eğitim almasına yönelik çalışmalar yapılmalı.
    -Vatandaşın mesleki eğitime yönelik algısı üzerine çalışma yapılmalı.
    -Meslek liselerinin imajı için teknoloji liseleriyle algı yenilenebilir.
    -Kariyer günleri düzenlenip meslek lisesi mezunları öğrencilerle buluşturulabilir.
    - Müfredat sektörle birlikte geliştirilmeli.

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