Müfredatı yenilenen 51 dersten 3’ünün kitabı Denizli’de yazılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, yeni müfredat doğrultusunda ortaokullarda okutulacak 51 ders kitabının yenilenmesini kararlaştırdı. Ders kitaplarından 3 tanesi Denizli’de oluşturulan komisyon tarafından hazırlanıyor. Pamukkale Üniversitesi akademisyenleri ve Denizli’de görev yapan öğretmenlerden oluşan 27 kişilik bir komisyon tarafından hazırlanacak ders kitapları, gelecek eğitim öğretim yılında kullanılacak. İl Milli Eğitim Müdürü Oğuz, 80. Yıl Bağbaşı Öğretmenevi’nde Maarif Müfettişleri Başkanı Erol Al, Şube Müdürü Mustafa Vural ve komisyon üyeleriyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı, ekiple tanıştı. Toplamda 51 dersin müfredatının yenilendiğini söyleyen Mahmut Oğuz, "Yenilenen müfredat formatör öğretmenler vasıtası ile Denizli’de öğretmenlerimize anlatıldı. Yıl içerisinde velilerimize de bu konuda bilgilendirmeler yapacağız. Değişen müfredatla birlikte okullarda okutulacak ders kitapları, MEB bünyesinde görevli öğretmenlerce yazılıyor. MEB Eğitim Genel Müdürlüğü’nce ders kitabı olarak okutulacak 7. sınıf matematik, 6. Sınıf Fen Bilgisi ve 6. Sınıf Müzik kitapları, Denizli’de oluşturulan komisyon tarafından hazırlanıyor" dedi. Komisyonun Eylül ayında çalışmaya başladığını belirten Oğuz, "Bu Denizli adına çok gurur verici bir durum. Komisyon aksi bir durum oluşmadığı takdirde ocak ayının sonlarına doğru üç kitabın yazımını tamamlayacak. 2018-2019 eğitim öğretim yılında da ülke genelinde ders kitabı olarak kullanılacak. Yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı komisyonda görevli öğretmenlerimize ve akademisyenlerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.