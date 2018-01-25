Müfredat için Cem Vakfı raporu: Olumlu ama eksik

Caferiliğin mezhep olarak ifade edilmesi, Selefiliğin çıkarılması; ünite sonlarında öğretilen surelerin yanında Alevi dualarına yer verilmesi önemli adım.

Israrla cihat kavramında kararlılık gösterilip müfredattan çıkarılmaması ve ibadet olarak görülmesi kabul edilebilir değil.

Sünni- Hanefi İslam fıkhına göre hazırlanmış.

Alevi- Bektaşi ifadesi yerine sadece Alevilik kullanılmalı. Aleviliği tarikat olarak görmek yanlış.

Aleviliğin, Yesevilik, Kadirilik, Nakşibendilik, Mevlevilik, gibi tarikatlarla aynı başlıkta tasavvufi yorum olarak gösterilmesi, Sekülarizm’in dini bir düşünce sistemi olarak ele alınması doğru değil. Cem ibadeti de anlatılmalı.

Öte yandan MEB’in yeni düzeltmeler yaptığı son öğretim programında, 12’nci sınıf Türk dili ve edebiyatı dersinde okuma bölümünde yer alan ünlü halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif’in adının çıkarıldığı görüldü.