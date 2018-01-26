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    Müfettişler zamanında uyarmış: Doktora görünsün

    Gülseven ÖZKAN
    26.01.2018 - 23:25 | Son Güncelleme:

    Aracının arkasına bağladığı köpeği sürükleyen ve ölmesine neden olan ilkokul öğretmeni Ahmet Durmuş’un daha önce de soruşturma geçirdiği ortaya çıktı. İki defa soruşturma geçiren ve müfettiş raporunda ‘Doktora görünsün’ teklifi getirilen öğretmen son olayın ardından açığa alındı.

    Mersin’in Erdemli ilçesinde, bir aracın arkasına iple bağlanan köpeğin sürüklenerek götürülmesi büyük tepki gördü. Köpeği sürükleyen aracı kullanan sınıf öğretmeni Ahmet Durmuş hakkında Erdemli Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatırken, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden bir yetkili ise Hürriyet’e, “Bu şahıs ilkokulda sınıf öğretmeni. İki defa soruşturma geçirdi. Psikolojik problemleri var. Müfettiş raporlarında doktora görünmesi gerektiği teklifi ifade edildi. Öğretmenle ilgili idari soruşturma başlatıldı. Açığa alındı” bilgisini verdi.

    ‘EĞİTİM ORTAMI DIŞINDA TUTULSUN'
    Öte yandan edinilen bilgilere göre, öğretmen Ahmet Durmuş daha önce görev yaptığı Erdemli Cumhuriyet İlkokulu’nda da soruşturma geçirdi. Soruşturma sonucu Erdemli Çiriş İlkokulu’na atandı. Burada da okul müdürü tutanakları ve bir velinin “Öğretmenlik yapamıyor, öğrencilere ders anlatamıyor ve sınıftaki öğrencilerle ilgilenmiyor” şikâyetleri üzerine il milli eğitim müdürlüğü müfettişlerince rapor hazırlandı.

    Raporda hastaneden “Öğretmenlik görevini devamlı suretle yapabileceğine dair sağlık kurulu raporu alması ve bu raporu alana kadar eğitim öğretim ortamı dışında tutulması gerektiği” yönünde görüş bildirildi. Bunun üzerine de öğretmen hakkında il milli eğitim müdürlüğünce soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma da sürüyor.

    İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI
    Olayla ilgili hayvan severler tarafından da imza kampanyası başlatıldı. Hande Çelensu tarafından başlatılan ,’Mersin’de bir köpeği arabanın arkasına bağlayarak öldüren Durmuş öğretmenlikten men edilsin’ başlıklı kampanyaya önceki günden bu yana 2 bin kişi destek verdi. Cumhurbaşkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün muhatap alındığı kampanyada, “Masum bir canlıyı korkunç şekilde öldüren bu şahsın çocuklara öğretmenlik yapması kabul edilebilir değil. Köpek katili A.D.’nin acilen öğretmenlik mesleğinden men edilmesini istiyoruz. Çocuklarımızı böyle bir caniye emanet edemeyiz” ifadeleri yer aldı.

    Mersinde kan donduran olay Bu adam sınıf öğretmeniMersin'de kan donduran olay! Bu adam sınıf öğretmeni

    Etiketler: hayvana işkence , gazetehaberleri , son dakika
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