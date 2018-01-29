Müebbetlik kocaya tahrik indirimi

2 çocuk sahibi Ayten Daşdelen 30 yıllık eşi 58 yaşındaki Yaşar Daşdelen hakkında şiddet ve ölümle tehdit iddiasıyla 4 Haziran 2012’de koruma kararı aldırdı. Ayten Daşdelen 31 Temmuz 2012’de komşusu Yeşim Civlan ile sağlık ocağına gitti. Çıkışta eşi Yaşar Daşdelen’le karşılaştı. Komşusu Yeşim Civlan’ın ifadesine göre; Ayten Daşdelen, hemen aksi yönde 5-10 metre uzaklaştı. Ama kocası peşini bırakmadı. Önce tartıştılar, ardından Yaşar Daşdelen çantasından çıkardığı silahla karısının başına 2 el ateş etti. Ayten Daşdelen hayatını kaybetti. Yaşar Daşdelen’in intihar etmek için kendisine çevirdiği silah tutukluk yaptı. Çevredekiler silahı elinden aldı.

Kaçmaya çalışan Yaşar Daşdelen, polis tarafından yakalandı.

YARGITAY KARARI BOZDU

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 2014’de davayı karara bağlayarak Yaşar Daşdelen’i ‘eşini kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi cezasına çarptırdı. Daşdelen avukatı aracılığıyla kararı temyiz etti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bu suçun zarar göreni olduğunu belirtti. Bu nedenle Bakanlığın davaya katılma ve öteki haklarını kullanabilmesi için haberdar edilmesi gerekirken bu koşul sağlanmadan yazılı hüküm kurulması nedeniyle yerel mahkemenin kararını bozdu ve yargılamanın yeniden yapılmasına karar verdi.

“HAKSIZ TAHRİK” VE “İYİ HAL”DEN İNDİRİM

Bu sırada kararı veren İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti değişti. Yargılama safhasında ifadesine başvurulan Aylin ve Yalçın kardeşler, anne ve babasının evliliğinde son 1 yıla kadar sorun olmadığını söyledi. Birbirleriyle ifadeleri tutan kardeşler annelerinin başka bir erkekle ilişki yaşaması, babalarını sürekli küçük düşürmesi ve tüm malını mülkünü almakla tehdit etmesi nedeniyle huzurlarının kalmadığını söyledi.

Mahkemenin yeni heyeti temyizden önceki kararda uygulanmayan indirim sebeplerinin bu kez uygulanmasına karar verdi. Gerekçeli karara göre, tanık ifadeleri ve HTS kayıtları incelendiğinde Ayten Daşdelen’in söz, davranış ve görüşmeleri nedeniyle Yaşar Daşdelen üzerinde ‘haksız tahrik’e neden olduğu belirtildi. Mahkeme, Yaşar Daşdelen’e ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken bu cezaya ‘haksız tahrik’ indirimi uygulayarak 24 yıla indirdi. Daha sonra Yaşar Daşdelen’in yargılama aşamasında iyi halinden ötürü ceza süresinin 1/6 oranında indirerek 20 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

AĞABEY İSYAN ETTİ

Kararla ilgili Hürriyet’e açıklamalarda bulunan Ayten Daşdelen’in ağabeyi Cengiz Doğan, “Kardeşim son bir yılda değil evliliğinin başından sonuna kadar 30 yıl şiddet gördü. Ölümünden 10 yıl önce kocasından gördüğü şiddetin sonucunda beyin travması geçirdi ölümden döndü. Katilin avukatı kadın olmasına rağmen mahkemede ‘Müvekkilim örf ve adetlere uygun olarak bir Türk erkeği olarak bunu yapmak zorundaydı’ dedi. Bir insan aldatsa bile bu şekilde yüzü ve elleri parçalanarak ölmeyi hak etmez. Bu adam vergi memuruydu ve Göktürk’te 4, Mecidiyeköy’de 1 evi. Tekirdağ’da yazlığı ve taksi plakası var. Boşanma aşamasında bu malları kardeşim almasın diye öldürdü. Bunun başka bir açıklaması yok. En ağır cezayı alması gerekirken indirim uygulandı. Kararı temyiz edeceğim” dedi