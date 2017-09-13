Müebbet istendi

ALMANYA’da sekizi Türk 10 kişiyi öldüren neo-Nazi NSU (Nasyonal Sosyalist Yeraltı) terör grubunun dünkü duruşmasında Federal Savcı Herbert Diemer davanın bir numaralı sanığı 42 yaşındaki Beate Zschaepe’nin ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı, Zschaepe’nin hayatı boyunca gözetim altında tutulmasını da istedi. Hakim savcının talebine uygun ceza verirse Zschaepe 15 yıllık ömür boyu hapis cezasını tamamladıktan sonra da tutuklu kalabilecek. Alman kanunlarına göre müebbette genel eğilim 15 yıl hapis cezası verilmesi oluyor.

‘CEZA EHLİYETİ VAR’

Savcı Diemer, Zschaepe’nin kendi inancı ve ideolojisini taşımayan insanların hayatına değer vermediğini belirtirken, soğukkanlı ve olayları ve sırları çok iyi saklayabilen bir karakteri olduğunu da kaydetti. Zschaepe’nin 10 cinayet ve iki bombalı saldırıdan sorumlu olduğunu kaydeden savcı, sanığın suç ehliyeti bulunduğunu ve hiçbir şekilde cezai indirimi gerektirecek bir durum olmadığını belirtti.

Beate Zschaepe önce NSU terör örgütü üyesi Uwe Mundlos ile sevgili oldu. Zschaepe daha sonra Uwe Mundlos’dan ayrılıp bu kez örgütün diğer üyesi Uwe Böhnhard ile ilişkiye girdi. Alman Bild gazetesi Zschaepe’ye, örgütün iki üyesiyle 13 yılı aşkın süre aynı çatı altında yaşaması üzerine ‘Nazi Gelini’ lakabını taktı.

DAVA DÖRT YILI GEÇTİ

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde 6 Mayıs 2013 yılında başlayan dava dört yılı aşkın süredir sürüyor. Davada NSU terör çetesi üyesi Beate Zschaepe ile birlikte örgüte yardım ve yataklıktan dört sanık daha yargılanıyor. Sanıklardan ikisi hakkında 12 yıl isteyen savcı, itiraflarıyla davaya katkıda bulunan sanıklardan birine 3 yıl, diğerine 5 yıl ceza istedi. Savcının mütalaasının ardından önümüzdeki duruşmalarda savunma avukatları savunmalarını yapacak. Ayrıca müdahil avukatlar da davayla ilgili görüşlerini mahkeme heyetine sunacak. Davanın önümüzdeki aylarda sonuçlanması bekleniyor. NSU, 2000 ile 2007 arasında sekizi Türk, biri Yunan ve bir de polis memuru olmak üzere 10 cinayet işledi.

KAÇAMAYINCA TESLİM OLMUŞTU

NSU üyeleri Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos son banka soygunundan sonra kaçamayacaklarını anlayınca 4 Kasım 2011’de Eisenach kentinde içinde bulundukları karavanı ateşe verdikten sonra intihar etmişti. Zschaepe ise örgüt arkadaşlarının intihar etmesinden sonra Zwickau kentinde bulunan örgüt evini ateşe verdi. Ardından da kaçtı. Dört gün boyunca Almanya’nın farklı kentlerine trenle yolculuk yapan Zschaepe, kaçacak ve sığınacak bir yer bulamayınca 8 Kasım’da polise teslim oldu.