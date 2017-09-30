Müdüre göre her şey normal: İpek halatla taşınmış hali

2 öneri ile kurula gidildiğini kaydeden Coşar, “Birincisi mevcut durumla sağlamlaştırma diğeri ise taşların sökülerek sağlamlaştırılmasıydı. Tespitlerimizde duvarın eğimli olduğunu gördük. Koruma Kurulu da mevcut durumda sağlamlaştırmanın geçici önlem olduğuna kanaat getirdi. Bu nedenle de taşların sökülüp yeniden yapılması kararı alındı. Tabii kullanılabilir taşları yeniden kullandık” dedi. Tarihi taşların zarar gördüğü konusuna da değinen Coşar, “Taşlar ufalandığında zaten kullanılamaz. Ancak biz motifli kısımları yüzde 90 oranında koruduk. Ufalanan taşların yerine gaz beton kullanılması mümkün değil. Bu bize hakaret. Biz binlerce eseri olan kurumuz. Böyle bir yapıda gaz beton kullanılır mı hiç” diye konuştu ve şöyle devam etti:

MİMARLAR BİLMEZ

“Ben zaten bölgedeyim. Başbakan Yardımcımız bilgi notu istedi. Biz kurul kararlarına uygun olarak hareket ettik. Bu işi mimarlar bile bilmez. Bu eski eser uzmanı kişilerin bilebileceği bir şey. Çalışmaları da kafamıza göre yapmamız mümkün değil. Vinçle parçalama da yok. Taş yerinde paramparçaysa tabi çıkarken de paramparça şekilde çıkıyor. Biz taşları ipek halatla taşıdık. İçerde çalıştığımız için taşlar yol kısmına konuldu, birbirine değmemesi için. Gelişi güzel falan da konulmadı. Mahalleden falan taş toplanması yok. Biz yükleniciyle de konuştuk. Biz sadece bu taşların değerli zannedilmesinden ve çalınmasından korktuk. Ancak bu taşlar yerinde değerli, evinize köşesine koyun değerli değil.”