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    Müdüre bak! 10 yaşındaki öğrenciyi ‘hırsız’ diye arkadaşlarına teşhir etti

    Fatih DALDAL/DHA
    27.09.2017 - 00:22 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 00:22

    Çanakkale Bayramiç'teki Mustafa Kemal İlkokulu'na ait bir dizüstü bilgisayarın, geçen 18 Eylül Pazartesi günü kaybolmasının ardından, okul müdürü Tahsin Öden, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı ve bilgisayarın 4'üncü sınıf öğrencisi S.A. (10) tarafından götürüldüğünü tespit etti. Müdür, S.A.'dan bilgisayarı getirmesini istedi. S.A.'nın, oyun oynamak için eve götürdüğü bilgisayarı getirmesinin ardından müdür Öden, çarşamba sabahı yapılan okula giriş töreninde çocuğu öğretmen ve öğrencilerin gözü önünde 'hırsız' diye teşhir etti.

    ‘KONUŞMAYIN’ DEMİŞ

    Müdür Öden’in, herkesin içinde, "Bu arkadaşınızı cezalandırarak konuşmayın" dediği de öne sürüldü. Törene katılanlar şaşırırken, rencide olan öğrenci S.A. ise gözyaşlarına boğuldu. Taşımalı sistemle Aşağı Şapçı köyünden Bayramiç merkezindeki Mustafa Kemal İlkokulu'na gelen öğrenci S.A., bu olayı işi gereği ilçe dışında bulunan ve geçen pazar günü dönen babası Ferdi A.'ya anlattı. Dün Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne giden Ferdi A., olayda kusuru bulunan herkesten şikâyetçi oldu.

    SORUŞTURMA BAŞLADI

    Ferdi A., adli makamlara da başvurarak şikâyetçi olacağını söyledi. Baba Ferdi A., İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gökhan'ın, okul müdürü Tahsin Öden’in bu hafta başındaki törende çocuğu yine yanına alarak öğretmen ve öğrencilerin gözü önünde, bir hafta önceki davranışı nedeniyle özür dilediğini anlattığını söyledi. Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gökhan, doğruladığı konu ile ilgili idari soruşturma başlatıldığını ve müfettiş istediklerini söyledi.

    Etiketler: gazetehaberleri , müdür , okul
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