Müdüre bak! 10 yaşındaki öğrenciyi ‘hırsız’ diye arkadaşlarına teşhir etti

‘KONUŞMAYIN’ DEMİŞ

Müdür Öden’in, herkesin içinde, "Bu arkadaşınızı cezalandırarak konuşmayın" dediği de öne sürüldü. Törene katılanlar şaşırırken, rencide olan öğrenci S.A. ise gözyaşlarına boğuldu. Taşımalı sistemle Aşağı Şapçı köyünden Bayramiç merkezindeki Mustafa Kemal İlkokulu'na gelen öğrenci S.A., bu olayı işi gereği ilçe dışında bulunan ve geçen pazar günü dönen babası Ferdi A.'ya anlattı. Dün Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne giden Ferdi A., olayda kusuru bulunan herkesten şikâyetçi oldu.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Ferdi A., adli makamlara da başvurarak şikâyetçi olacağını söyledi. Baba Ferdi A., İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gökhan'ın, okul müdürü Tahsin Öden’in bu hafta başındaki törende çocuğu yine yanına alarak öğretmen ve öğrencilerin gözü önünde, bir hafta önceki davranışı nedeniyle özür dilediğini anlattığını söyledi. Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gökhan, doğruladığı konu ile ilgili idari soruşturma başlatıldığını ve müfettiş istediklerini söyledi.