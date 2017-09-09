Müdür Yardımcılığı atama sonuçları için adayların meraklı bekleyişi son buluyor. Yurt genelinde binlerce kişinin merakla araştırdığı Müdür Yardımcılığı atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği değerlendirmenin ardından adaylarla paylaşılıyor. Peki, Müdür Yardımcılığı atama sonuçları hangi illerde açıklandı?

Aydın, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Malatya ve Şanlıurfa'da hala atamalar açıklanmadı.

ATAMA SONUÇLARINDA AÇIKLANAN İLLER

01 Adana 02 Adıyaman 03 Afyon 04 Ağrı 05 Amasya 06 Ankara 07 Antalya 08 Artvin 10 Balıkesir 11 Bilecik 12 Bingöl 13 Bitlis 14 Bolu 15 Burdur 16 Bursa 17 Çanakkale 18 Çankırı 19 Çorum 20 Denizli 22 Edirne 23 Elazığ 25 Erzurum 27 Gaziantep 28 Giresun 30 Hakkari 33 Mersin 34 İstanbul 35 İzmir 36 Kars 37 Kastamonu 38 Kayseri 39 Kırklareli 40 Kırşehir 41 Kocaeli 42 Konya 43 Kütahya 45 Manisa 46 K.Maraş 47 Mardin 48 Muğla 49 Muş 50 Nevşehir 51 Niğde 52 Ordu 53 Rize 54 Sakarya 55 Samsun 56 Siirt 57 Sinop 58 Sivas 59 Tekirdağ 60 Tokat 61 Trabzon 62 Tunceli 64 Uşak 65 Van 66 Yozgat 67 Zonguldak 68 Aksaray 69 Bayburt 70 Karaman 71 Kırıkkale 72 Batman 73 Şırnak 74 Bartın 75 Ardahan 76 Iğdır 77 Yalova 78 Karabük 79 Kilis 80 Osmaniye 81 Düzce

OKUL, İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ GİBİ KURUMLARIN GERÇEKLEŞTİRECEĞİ İŞLEMLER NELERDİR?

Değerlendirme ve sözlü sınav komisyonu/komisyonları, Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde oluşturulacaktır.

1.2. Münhal bulunan eğitim kurumları il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacaktır.

1.3. Görev süresi dolan eğitim kurumu yöneticileri belirlenerek, ilgili kişilere bildirimi sağlanacaktır.

1.4. Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için yapılan inhaların onaylanma işlemleri kesinlikle takvimde belirtilen süre içerisinde tamamlanacaktır.

1.5. Adaylar, başvurularını Yönetmelik ve Kılavuzda belirtilen şartlara uygun olarak yapacaklardır. Görevlendirme şartlarını taşımadığı halde görevlendirildiği daha sonra tespit edilenlerin görevlendirmesi iptal edilecektir.

1.6. Elektronik ortamda başvuru esnasında oluşacak sistemsel hatalarla ilgili adaylar ile okul ve kurumlar, Mebbis Başvuru ve onay ekranındaki “Yardım Masası” butonundan bildirimde bulunacak ve İl MEBBİS Yöneticisine ulaşan bildirimlerin Bakanlığa gönderilmesi sağlanacaktır.

1.7. Yönetmelik ve Kılavuzda belirtilen şartlara uygun başvurular okul/ilçe/il milli eğitim müdürlüklerince süresi içerisinde onaylanacaktır.

1.8. Yönetmelik ve Kılavuzda belirtilen iş ve işlemler sorumlu kişilerce süresi içerisinde, doğru, eksiksiz ve tam olarak yerine getirilecektir. Aksi durumda oluşabilecek her türlü olumsuzluktan ilgili kişi ve kurumlar sorumlu olacaktır.

1.9. Eğitim kurumu yönetici görevlendirme onayları okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

1.10. Milli Eğitim Müdürlüklerince, 2017 yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak açıklamalar zamanında adaylara duyurulacaktır.

1.11. Yönetici görevlendirmeye ilişkin iş ve işlemler Yönetmelik hükümleri ile aşağıdaki Kılavuzda yer alan açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.