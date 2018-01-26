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    Müdür, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

    DHA, İHA
    26.01.2018 - 07:19 | Son Güncelleme:

    Ümraniye’de bir giyim mağazasından yaklaşık 15 bin liralık kıyafet çalındı. Hırsızlığın yapıldığı mağazanın müdürü soyulan mağazayı görünce şoke oldu.

    Olay, Şerifali Mahallesi Şehit Sokak üzerindeki 2 katlı ünlü bir giyim mağazasında saat 23:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre mağazanın kapanmasını beyaz bir kamyonet içerisinde bekleyen hırsızlar bir süre sonra mağazanın kapamasıyla harekete geçti. Mağazanın kapısını levye ile açan yüzleri maskeli hırsızlar, vitrindeki ve reyondaki elbiseleri toplayıp geldikleri kamyonetle hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

    Müdür, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

    Olay yerine gelen polis ekipleri, mağazanın çevresinde ve içerisinde delil araştırması yaptı. İşyerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çevredeki vatandaşların bilgisine başvurdu. Mağazadan yaklaşık 15 bin TL değerindeki giysinin çalındığı öğrenildi.

    Öte yandan soyulan mağazanın müdürü olay yerine gelince şok geçirdi. Polis beyaz kamyonetle kaçan hırsızları arıyor.

    Müdür, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

    Etiketler: işyeri soygunu , ümraniye , soygun , son dakika
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