54 yıllık mağaza zincirine ortak mı geliyor?

Mudo, son zamanlarda başarılı bir çizgi izliyor. İddialara göre bunun nedeni ise sessiz sedasız yaptığı bir ortaklık. Bir yıl önce yaşadıkları sıkıntı ve dönüşümü

oğlu Ömer’le birlikte samimiyetle anlatan Mustafa Taviloğlu’na “Böyle bir gelişme var mı?” diye sordum. Baştan söyleyeyim: Henüz böyle bir ortaklık yok.

KIŞ SEZONUNU AÇTI

Mustafa Taviloğlu bu söylentinin çok farklı kanallardan hem kendi hem de oğlu Ömer’in kulağına geldiğini söylüyor. Bu söylentilerin nereden kaynaklanabileceğini düşününce de, şöyle bir yoruma vardıklarını anlatıyor: “Mudo olarak son yılların en iyi yazını geçirdik. Bu, müşterilerimiz ve sektör tarafından çok fark edildi. Hem tekstilde hem de Mudo Concept’te önemli işler yaptık. Yaşadığımız olumsuzlukları bu kadar kısa sürede toparlamamız büyük takdir gördü, herkesi şaşırttı. Ağustos başında kış sezonunu açtık. Başarıyla da devam ediyor. Dostlarımızın söylediğine göre bu tür konuşmalar buradan kaynaklandı. Ancak şu an için değil ortaklık, kimse ile görüşme dahi olmamıştır. Açıklamamı çok güncel bir cümle ile bitirmek isterim. Bu, olmayacağı anlamına hiç gelmez!”

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Sıkıntıdan çıkış sürecinde neler yaptıklarını ise Ömer Taviloğlu şöyle özetliyor:

- Sene başından bu yana 14 eski mağazamızı yenilerken, 11 yeni mağaza açtık. Sene sonuna kadar açılacak 5 yeni mağazamızla beraber de yıl sonuna kadar 130 mağazada hizmet veriyor olacağız.

- Tüm perakende sektörü açısından oldukça zor geçen bir 2016’dan sonra, bu sene Mudo koleksiyonlarımızda ve mağazalarımızda yenilenmeye odaklandık. Hazır giyim tarafında markamızı yeniden konumlayarak, güzel bir yaz sezonu geçirdik, eski müşterilerimizle yeniden kucaklaştık, yeni müşteri kazanımında da pozitif sonuçlar gördük.

- İşimizin mobilya tarafında da yılın şimdiye kadar ki baş aktörü, devletimizin tüm mobilya alışverişlerine getirdiği KDV indirimi olmuştur. Eylül sonu itibariyle sonlanan uygulama tüm sektöre yıl boyu bir canlılık getirdi, tabii ki biz de bundan fayda gördük.

Türkiye’den çok marka çıkmıyor. Mudo da o az sayıdaki markalardan. Binlerce çalışanı var. Bu olumlu gelişme ülke yararına!





