Mucizevi meyve Goji Berry ile güzelleşin

Her kadın genç, sağlıklı ve güzel görünmek ister. Fakat bu görünüme kavuşmak için kozmetik hilelerine başvurmak yerine, cildimizin sağlıklı görünmesini ve kendi doğallığında güzelleşmesini sağlamalıyız. Artık tüm dünyada güzellik trendleri değişiyor… Doğallık, çıplak ten güzelliği, bakımlı ve sağlıklı bir görünüme sahip cilt; kat kat makyajlı, yapay görünümlü ve uğraşılmış bir cilt güzelliğinden çok daha fazla değer görmeye başladı.

GÜZELLİK EMEK İSTER

Hayatta her şey emek ister! Bizi mutlu eden bir işe, aileye, arkadaşlara sahip olmak için bıkmadan, usanmadan nasıl didiniyorsak; sağlıklı ve güzel bir cilde sahip olmak için de aynı motivasyonu kendimizde bulmalıyız. Bu nedenle beslenme tarzımız, yeme-içme alışkanlıklarımız ve cilt bakım rutinimiz; cildimiz için makyajdan katbekat önemlidir.

Çevremizde, farkında olmadan maruz kaldığımız ve sağlığımıza zarar veren o kadar fazla -çevre kirleticilerinin oluşturduğu- serbest radikaller var ki. Eğer yediklerimize ve kullandığımız bakım ürünlerine dikkat etmezsek; güzel, genç ve sağlıklı bir cilde kavuşmak pek de olası görünmüyor.

EN ETKİLİ GÜZELLİK İKSİRİ: ANTİOKSİDAN BESİNLER

Sağlığınıza zarar veren serbest radikalleri vücuttan atmaya yarayan antioksidan besinler sayesinde, vücudunuzu arındırmak ve güzelleştirmek sizin elinizde!

Antioksidan besinler en çok kırmızı, yeşil, turuncu renkte sebze ve meyvelerde bulunuyor. Bu besinlerin çok fazla işlem görmeden (kızartılmadan, aşırı haşlanmadan) tüketilmesi, vücudun ihtiyacı olan posa ve vitamini sağlıyor. Cildiniz de dolaylı olarak parlak ve canlı bir görünüme kavuşuyor.

GOJİ BERRY MUCİZESİ





Yaygın olarak Çin'de yetişen Goji Berry, eski çağlardan itibaren tıbbi amaçlı kullanılan, turuncu-kırmızı renkte, kuru üzüme benzeyen bir bitkidir. Goji Berry meyvesinin içerdiği vitamin, mineral ve bileşenler, vücudumuzdaki organların görevlerini düzenli bir şekilde yapmaları için gerekli olan enerjiyi sağlar.

Goji Berry'de bulunan 21 mineralden en önemlileri; çinko, demir, bakır, kalsiyum, germanyum, selenyum ve fosfordur. Havuçtan bile daha çok beta karoten içeren bu mucizevi meyve, en zengin karatenoid kaynağıdır. Ayrıca, portakaldan 500 kat daha fazla C vitaminine sahiptir. Aynı zamanda B1, B2, B6 ve E vitaminini de içerir.

CİLDİNİZDE GÜZELLİK UYKUSU ETKİSİ





Sağlıklı bir cilde kavuşmak için ,Goji Berry'yi sadece beslenme düzenimize değil cilt bakım rutinimize de eklemeliyiz. İçeriğinde Goji Berry meyvesi olan Nivea Q10 Enerji Gündüz Bakım Kremi sayesinde, cildinizde güzellik uykusu etkisi yaratmanız mümkün. Solgun ve yorgun görünen cildinizi; dinlenmiş, canlı ve ışıltılı bir hale dönüştürmek istemez misiniz?

GENÇ BİR CİLT VE DAHASI...

- Nivea Q10 Enerji Gündüz Bakım Kremi, cilde anında enerji kazandırarak canlandırır. İçeriğindeki Koenzim Q10 ve Goji Berry sayesinde, cildin genç görünümünü korumasını ve kırışık oluşumunun gecikmesini sağlar.

- Ciltteki yorgunluk izlerini azaltarak, daha ışıltılı ve genç bir görünüm yaratır.

- Özel formülü sayesinde cilt, gün boyu nemli kalır.

- İçeriğindeki SPF 15 güneş koruması sağlar.

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