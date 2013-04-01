Ara
MENÜ
Haberler >Advertorial>Mucizelere inanıyoruz!

Mucizelere inanıyoruz!

01.04.2013 - 13:40 | Son Güncelleme:

Türkler’in %93’ü mucizelere inanıyor! Mucizeler gerçek mi? İstatistik ya da inançla açıklanabilirler mi?

/images/100/0x0/55eb547bf018fbb8f8ba5199
Türkler’in %93’ü mucizelere inanıyor!Mucizeler  gerçek mi, yoksa değil mi? İstatistik ya da inançla açıklanabilirler mi? Politikaya alet edilirlerse neler olur? Bu soruların cevapları GEO’nun yeni sayısında.

Mucizelere inanmak geçmişten bu yana insanlar için umut oldu. Kimi amansız bir hastalıktan iyileşmek için, kimi dini inançları nedeniyle, kimi de kalbindeki arzuların gerçekleşmesi yolunda mucizelerin ve mucize yaratanların peşine düştü. 21. yüzyılda ortalama eğitim düzeyi yüksek ülkelerde bile süren bu inanış, farklı kültür ve dinlerde farklı ritüellere neden oluyor. 40 ülkede yapılan International Social Survey Programme adlı araştırmaya göre, Türkiye’deki insanların neredeyse yüzde 93’ü mucizelere inanırken Çek Cumhuriyeti’nde bu oran yüzde 23.

Kapak konusunu dünün ve bugünün mucize arayışlarına ayıran GEO Dergisi’nin nisan sayısı, mucizeler konusunda savunulan tüm görüşleri bir araya topluyor; dünyada ve Anadolu’da yaygın olan inanışlardan ve gerçek mucize hikayelerinden örnekler veriyor.


GEO DERGİSİ’NİN NİSAN SAYISI, GEO SAISON SEYAHAT DERGİSİ İLE BİRLİKTE BAYİNİZDE.

Etiketler:
    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2019
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.