Mucizelere inanıyoruz!



Türkler’in %93’ü mucizelere inanıyor!Mucizeler gerçek mi, yoksa değil mi? İstatistik ya da inançla açıklanabilirler mi? Politikaya alet edilirlerse neler olur? Bu soruların cevapları GEO’nun yeni sayısında.



Mucizelere inanmak geçmişten bu yana insanlar için umut oldu. Kimi amansız bir hastalıktan iyileşmek için, kimi dini inançları nedeniyle, kimi de kalbindeki arzuların gerçekleşmesi yolunda mucizelerin ve mucize yaratanların peşine düştü. 21. yüzyılda ortalama eğitim düzeyi yüksek ülkelerde bile süren bu inanış, farklı kültür ve dinlerde farklı ritüellere neden oluyor. 40 ülkede yapılan International Social Survey Programme adlı araştırmaya göre, Türkiye’deki insanların neredeyse yüzde 93’ü mucizelere inanırken Çek Cumhuriyeti’nde bu oran yüzde 23.



Kapak konusunu dünün ve bugünün mucize arayışlarına ayıran GEO Dergisi’nin nisan sayısı, mucizeler konusunda savunulan tüm görüşleri bir araya topluyor; dünyada ve Anadolu’da yaygın olan inanışlardan ve gerçek mucize hikayelerinden örnekler veriyor.





GEO DERGİSİ’NİN NİSAN SAYISI, GEO SAISON SEYAHAT DERGİSİ İLE BİRLİKTE BAYİNİZDE.

