Mucize parti

Sakıp Sabancı müzesindeki The Seed’de düzenlenen parti, gecenin ev sahipliğini yapan Pantene Türkiye Güzellik Elçisi Neslihan Atagül Doğulu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Partiye Pantene saç stilisti Önder Tiryaki, ünlü stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ, bu sene Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde Pantene Yıldızı Parlayanlar kategorisinde ödül alacak olan Hazal Filiz Küçükköse ve Miray Daner’in yanı sıra Deren Talu ve Derya Uluğ gibi birçok ünlü isim katıldı.
Neslihan Atagül Doğulu, konuşmasında şunları söyledi: “Küçük mucizelerin hayatımda çok büyük yeri olduğuna inanıyorum. Mucizeler ile dolu bir yaza veda ederken Pantene mucizesini de sizlerle paylaşmaktan çok mutluyuz.”
Gecede bu yıl 44.’sü düzenlenecek Pantene Altın Kelebek Ödülleri için özel hazırlanan ve Neslihan Atagül Doğulu’nun yer aldığı reklam filminin ilk gösterimi de gerçekleşti. Mucize temasının hakim olduğu gecede konuklar, geç saatlere kadar eğlendi.
Hürriyet İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş, partiye eşi İpek Göğüş’le katıldı.
Derya Uluğ
Miray Daner
Deren Talu
Tankut Turnaoğlu
Hazal Filiz Küçükköse
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