Mucize oldu!.. 30 metreden düşmesini bir çam ağacı engelledi

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, Bodrum- Milas karayolunun 25’inci kilometresindeki Deveci Mevkii’nde meydana geldi. İstanbul’dan ailesiyle tatile gelen ve Milas’tan Bodrum yönüne giden İcabi Yağız (38) kullandığı 34 GP 570 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yağız’ın kullandığı otomobil, yanındaki 58 yaşındaki Mehmet Bayar’ın kullandığı 48 T 5545 plakalı taksiye yandan çarptı. Yağız’ın otomobili, 30 metrelik uçurumdan denize düşmekten yol kenarındaki çam ağaçlarına çarpmasıyla kurtuldu.

Öte yandan taksinin ardından gelen 47 yaşındaki Emel Özcan kullandığı 34 DU 1620 plakalı otomobil ise Bayar’ın kullandığı taksiye arkadan çarptı. Üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında sürücü Emel Özcan, diğer aracın sürücüsünün eşi 32 yaşındaki Hatice Yağız, kızı 7 yaşındaki Irmak Yağız ve oğlu 10 yaşındaki Burak Yağız yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Milas- Bodrum Karayolu ise yaklaşık 45 dakika ulaşıma kapandı. Yolda 10 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazaya karışan taksinin şoförü Mehmet Bayar, "Önce yanımdan sonra arkamdan vurdular. Bir araç uçuruma doğru gitti. Birisi direksiyon hakimiyetini kaybederek, normal yolunda ve yavaş giderken bana çarptı. Ustalığım sayesinde karşı yöne geçmekten son anda kurtulabildim" dedi.