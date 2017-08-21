MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Mucize oldu!.. 30 metreden düşmesini bir çam ağacı engelledi

    Mucize oldu!.. 30 metreden düşmesini bir çam ağacı engelledi

    Yaşar ANTER/BODRUM, (DHA)
    21 Ağustos 2017 - 15:30Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 15:30

    Bodrum’da taksi ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Milas- Bodrum karayolu, 45 dakika ulaşıma kapandı.

    Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, Bodrum- Milas karayolunun 25’inci kilometresindeki Deveci Mevkii’nde meydana geldi. İstanbul’dan ailesiyle tatile gelen ve Milas’tan Bodrum yönüne giden İcabi Yağız (38) kullandığı 34 GP 570 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yağız’ın kullandığı otomobil, yanındaki 58 yaşındaki Mehmet Bayar’ın kullandığı 48 T 5545 plakalı taksiye yandan çarptı. Yağız’ın otomobili, 30 metrelik uçurumdan denize düşmekten yol kenarındaki çam ağaçlarına çarpmasıyla kurtuldu.

    Mucize oldu.. 30 metreden düşmesini bir çam ağacı engelledi

    Öte yandan taksinin ardından gelen 47 yaşındaki Emel Özcan kullandığı 34 DU 1620 plakalı otomobil ise Bayar’ın kullandığı taksiye arkadan çarptı. Üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında sürücü Emel Özcan, diğer aracın sürücüsünün eşi 32 yaşındaki Hatice Yağız, kızı 7 yaşındaki Irmak Yağız ve oğlu 10 yaşındaki Burak Yağız yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Milas- Bodrum Karayolu ise yaklaşık 45 dakika ulaşıma kapandı. Yolda 10 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazaya karışan taksinin şoförü Mehmet Bayar, "Önce yanımdan sonra arkamdan vurdular. Bir araç uçuruma doğru gitti. Birisi direksiyon hakimiyetini kaybederek, normal yolunda ve yavaş giderken bana çarptı. Ustalığım sayesinde karşı yöne geçmekten son anda kurtulabildim" dedi.

    Etiketler: bodrum , kaza , milas
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri