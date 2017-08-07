Mucize kurtuluş: 'Hatırlamıyorum hala şoktayım'

İstanbul’dan eşi ve iki çocuğu ile Gümüşlük, Koyunbaba Mahallesi’ndeki Cascade Sitesi’ndeki yazlığına tatile geldiği öğrenilen Seda Şen, dün akşam saatlerinde, 2 çocuğunu da yanına alarak alışverişe gitmek üzere 34 TV 2481 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Şen, site içindeki yokuştan inerken, direksiyon kontrolünü yitirdi.ÿKontrolden çıkan otomobil, 18 metre yükseklikten bir evin bahçesine düştü. Bu sırada bahçede, otomobilin düştüğü yerin yakınındaki masada oturan 8 kişi, neye uğradıklarını şaşırıp, panikle kaçışarak, canlarını kurtardı. Hava yastıkları açılan ve büyük hasar gören otomobilin sürücüsü Seda Şen ve yanındaki Tuna Emir Şen ile İlayda Şen, kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Kaza ardından Özel Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılarn Seda Şen ve 2 çocuğu tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçirildi. Seda Şen, kazanın ardından polise verdiği ilk ifadesinde, "Yokuş iniyordum. Frene bastım ancak tutmadı. Otomobil, bir anda kontrolden çıktı. Sonrasını hatırlamıyorum, hala şoktayım" dedi.







"BÖYLE KURTULMALARI MUCİZE"

Bahçede çay içip, sohbet ettikleri sırada otomobilin büyük bir gürültüyle üzerlerine doğru geldiğini farkettiklerini belirten 56 yaşındaki Mehmet Ali Demir ise "Panikle sağa, sola kaçıştık. İlk şoku atlattıktan sonra, otomobil sürücüsü ile çocuklarını araçtan çıkardık. Bu kazadan böyle kurtulmaları tam anlamıyla bir mucize" diye konuştu.

KAZA FOTOĞRALARINI FACEBOOK’TA PAYLAŞTI

Sürücü Seda Şen’in eşi yazar Serkan Şen’in, kaza yapan otomobilin fotoğraflarını "Verilmiş sadakamiz varmış. 18 metreden uçuruma yuvarlanan otomobilden eşim, kızım ve oğlum ufak sıyrıklarla çıkmayı başardılar" yazılı not ile Facebook’taki sayfasından paylaştığı görüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.