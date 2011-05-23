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Mucize IÅŸÄ±ltÄ±

23.05.2011 - 17:17 | Son GÃ¼ncelleme:

Her kadÄ±nÄ±n sahip olmasÄ± gereken gÃ¼zellik Ã¼rÃ¼nÃ¼...

AralarÄ±nda Kate Middletonâ€™un da bulunduÄŸu dÃ¼nya starlarÄ±nÄ±n tercihi ikon gÃ¼zellik Ã¼rÃ¼nÃ¼ Touche Ã‰clatâ€™yÄ± keÅŸfedin. Makyaj artistlerinin vazgeÃ§emediÄŸi bu sihirli kalem Yves Saint Laurentâ€™e patentli Ã¶zel formÃ¼lÃ¼yle yaÅŸamÄ±n Ä±ÅŸÄ±ltÄ±sÄ±nÄ± teninize taÅŸÄ±yor.

Makyaj sanatÄ±nÄ±n olmazsa olmaz kalemi, Touche Ã‰clat her fÄ±rÃ§a hareketiyle teni aydÄ±nlatÄ±r ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ vurgular. SeÃ§kin, Ã¶zel formÃ¼lÃ¼ ile kapatÄ±cÄ±lÄ±k ve aydÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n muhteÅŸem dengesini sunar.Â

Åžimdi dÃ¶rt farklÄ± renk seÃ§eneÄŸiyle KEÅžFEDÄ°N....Â Â

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