Mucize IÅŸÄ±ltÄ±

AralarÄ±nda Kate Middletonâ€™un da bulunduÄŸu dÃ¼nya starlarÄ±nÄ±n tercihi ikon gÃ¼zellik Ã¼rÃ¼nÃ¼ Touche Ã‰clatâ€™yÄ± keÅŸfedin. Makyaj artistlerinin vazgeÃ§emediÄŸi bu sihirli kalem Yves Saint Laurentâ€™e patentli Ã¶zel formÃ¼lÃ¼yle yaÅŸamÄ±n Ä±ÅŸÄ±ltÄ±sÄ±nÄ± teninize taÅŸÄ±yor.

Makyaj sanatÄ±nÄ±n olmazsa olmaz kalemi, Touche Ã‰clat her fÄ±rÃ§a hareketiyle teni aydÄ±nlatÄ±r ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ vurgular. SeÃ§kin, Ã¶zel formÃ¼lÃ¼ ile kapatÄ±cÄ±lÄ±k ve aydÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n muhteÅŸem dengesini sunar.Â

Åžimdi dÃ¶rt farklÄ± renk seÃ§eneÄŸiyle KEÅžFEDÄ°N....Â Â

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