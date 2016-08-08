Mucize Gibi Ödeme Planı! Bankasız 120 Ay Vade

Tarihi kampanyaya destek vererek Batışehir ve Pega Kartal projelerindeki konut kredisi faizlerini %0,70’e indiren Ege Yapı, Batışehir’de kendi bünyesinde uyguladığı finansman modeli ile sadece %20 peşinatla banka kredisi kullanmadan 120 ay vade ile hemen teslim ev veya ofis sahibi yapıyor. Üstelik Batışehir projesinde tüm bunlara ek olarak 1 yıllık aidatınız Ege Yapı tarafından ödeniyor.



Pega Kartal’da ise aynı ödeme şartlarında banka kredisi kullanarak hemen teslim daire sahibi olmak mümkün.



ŞİMDİ BATIŞEHİR’DEN EV VEYA OFİS ALIN, 1 YIL BOYUNCA AİDAT ÖDEMEYİN!

Batışehir’de “tarihi kampanya” ile sunulan 120 ay vade ile birlikte daire veya ofis alanlar, tam 12 ay boyunca aidat da ödemeyecek! Tüm bu ödeme kolaylıkları ve cazip fırsatlar 31 Ağustos 2016’ya kadar geçerli.



Sınırlı sayıdaki daire ve ofis için geçerli 120 ay taksit imkanı dışında, “hiç peşinatsız” 36 ay 0 faiz imkânının yanında, değişken peşinatlarla 60 ay % 0 faiz ile de ev sahibi olma imkanı veriliyor.



EGE YAPI PROJELERİ YAŞAMIN İÇİNDE

Batışehir’de 1+0’dan 5+1 dublekslere kadar konutlar, A+ ofisler, ticari üniteler, içinde bulundurduğu Türkiye’nin öncü eğitim kurumlarından bir okul, 121 mağazalı alışveriş caddesi, Four Points by Sheraton oteli, serviced apartments konseptli Radisson Blu Rezidansı, koşu parkurları, spor salonları, açık ve kapalı yüzme havuzları, sosyal tesisleri, kendi toplu taşıma hattı, geniş peyzaj alanları ile adeta kendi kendine yetebilen bir şehir halinde. 1+1’den 4+1’e uzanan daire seçenekleriyle Pega Kartal, Kartal’da eşsiz Adalar manzarasına sahip metronun yanı başındaki konumuyla yatırım ve oturum amaçlı tercihinize hitap edecek.



Tarihi kampanyadan yararlanmak ve hemen teslim ev veya ofis sahibi olmak için formu doldurabilir ya da satış ofislerini arayabilirsiniz:



www.batisehir.com / 0850 222 53 43



www.pegakartal.com / 0850 222 53 43

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