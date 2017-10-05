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    Mucize dörtler

    Hürriyet Haber
    05.10.2017 - 01:14 | Son Güncelleme:

    Doktorların “Tüp bebek yöntemiyle dâhi çocuk sahibi olmanız imkânsız” dediği İngiliz Charlotte-Billy Parker çifti, 1 yıl içinde tamamen doğal yollardan dört bebek sahibi oldu.

    Yumurta sayısı oldukça düşük olan Charlotte Parker’a (31), donör olmadan tüp bebek yapamayacağı söylendi. Bunu duyan çift, çocuk sahibi olabilmek için donör aramaya başladı. Ancak bu sırada Charlotte’ın hamile olduğu ortaya çıktı. İlk çocuğu Lewis’i dünyaya getiren genç kadının, doğumdan haftalar sonra da bu kez üçüzlere hamile kaldığı anlaşıldı.

    GÜNDE 30 BEBEK BEZİ
    Üçüzlerine Adam, Jamie ve Ella adını veren çift, tıp ‘imkânsız’ dese de 1 yıl içinde dört bebek sahibi oldu. Anne Charlotte, “Doktorlar bana doğuramayacağımı söyleyince tüm gelecek planlarımız elimizden alınmış gibi hissettim” dedi. Dört bebekleri olmasından şaşkın ancak mutlu olan Parker çifti, günde 30 bebek bezi kullandıklarını belirtiyor.

    Etiketler: üçüz , Doğum , gazetehaberleri
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