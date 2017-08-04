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    Mucize!.. Bariyer minibüse saplandı, kimsenin burnu bile kanamadı

    AA
    04 Ağustos 2017 - 10:15Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 10:15

    Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında, servis minibüsünün motor kısmından içeri giren demir bariyerler, arka camdan çıktı

    Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan minibüsün çarptığı demir bariyerler, aracın ön kısmından girip arka camından çıktı.

    E-5 Karayolu Uzunçayır mevkisinde, İsmail Ünlü idaresindeki 34 VA 7296 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta şeritte bulunan demir bariyerlere çarptı.

    Kazada, demir bariyerler minibüsün motor kısmından girerek arka camdan çıktı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
    Minibüse saplanarak şoför koltuğunun yanından geçen bariyerlerin arka koltukları parçalayarak arka camdan çıktığı kazada yara almadan kurtulan ve kısa süreli şok geçiren sürücüyü çevredekilerle itfaiye ekipleri sakinleştirdi.

    Aracına saplanan bariyerin itfaiye ekipleri tarafından kesilmesini izleyen sürücü Ünlü, yaptığı açıklamada, seyir halindeki bir aracın kendisini sıkıştırdığını ve kazanın bu nedenle meydana geldiğini iddia etti.

    Etiketler: kadıköy , kaza , bariyer , minibüs
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