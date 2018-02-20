‘Mucit öğrenciler’den servis güvenliği sistemi

Çin'in başkenti Pekin'de, geçen yıl Ağustos ayında düzenlenen Uluslararası Robot Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle dikkati çeken Antalya BİLSEM'in ‘mucit öğrencileri’, yeni bir çalışmaya daha imza attı.

Son dönemde servis araçlarında çocukların unutulması nedeniyle yaşanan üzücü olaylardan etkilenen lise hazırlık öğrencisi Gülce Güneş ve 10’uncu sınıf öğrencisi Emir Gencer, bilişim teknolojileri öğretmenleri Hatice Küpeli ve İbrahim Kuru'nun yardımıyla, servis araçlarında uygulanabilecek bir uyarı sistemi geliştirdi.

Antalya BİLSEM Müdürü Arif Aydeniz, okul servislerinde unutulan ve hayatını kaybeden çocukların acısını yüreklerinde hissettiklerini söyledi. Olayların ardından öğrencileriyle ne yapabileceklerini düşündüklerini belirten Aydeniz, "Zaten Bakanlığımız bu konuda gerekli adımları attı, yönetmelik bazında çalışmalar yapıldı. Bizler de alternatif olarak farklı bir proje geliştirmek istedik. Çocuklarımızın fikirlerinden yola çıkarak, servislerde çocukların unutulmasını engelleyecek bir program hazırlandı" dedi.

Aydeniz, projeyi Milli Eğitim Bakanlığı’na iletilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne sunduklarını belirterek, "Bizim için asıl önemli olan çocuklarımızın toplumsal olaylara duyarlılığı ve bunu dert edinip ortaya bir ürün çıkartmaları" diye konuştu.

Aydeniz, sistemin düşük maliyetli olduğunu ve hata oranını neredeyse sıfıra indirdiğini söyledi.



MOBİL UYGULAMA YAZILIMI YAPILDI

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İbrahim Kuru ise şoför, servis aracından ayrılsa bile, cep telefonunu mutlaka yanına alacağı için telefonda kullanılabilecek bir yazılım yapmayı düşündüklerini belirtti.

Akıllı telefonlar için bir uygulama hazırladıklarını anlatan Kuru, "Bu uygulama servisteki sensörlere bağlanıyor. Sensörlerdeki verilere göre ekranda koltukların doluluk ve boşluklarını gösteriyor. Telefon uygulamadan kapatılırsa ya da sensörlerden bağlantısı kesilirse hemen alarm vermeye başlıyor ve şoför bir şeylerin yolunda gitmediğini anlıyor" dedi.

Bilişim teknolojileri öğretmeni Hatice Küpeli ise şöyle konuştu:

"Çocuklarımız bu konuda çok hassaslar. Genelde ihtiyacı olanlara yardım etmek için proje tasarlıyorlar. Bu, servislerde öğrenci unutulmasını önlemek ya da unutulsa bile sorunun zamanında çözümlenmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış bir proje. Bu uygulama yaygınlaştırılırsa çok faydalı olur. Bunun için gerekli yerlere müracaatta bulunduk."



UYGULAMA ALARM SESİYLE ŞOFÖRÜ UYARIYOR, ARACIN KİLİTLENMESİNİ ÖNLÜYOR

Projede imzası olan öğrencilerden Gülce Güneş, çocuklarını hayatlarını kurtarabilecek bir iş yaptıkları için çok mutlu olduklarını ifade ederken, sistemin sorunsuz çalıştığını anlatan Emir Gencer de, yaptıkları çalışmanın ileride bütün öğrenci servis araçlarında uygulanacağına inandıklarını söyledi.

Geliştirilen sistem, servis aracının tavanına yerleştirilen sensörler ve mobil uygulamayla bağlantılı çalışıyor. Öğrenciler servis koltuklarına oturduğunda sensörler devreye girerek şoförün telefonunda yüklü olan uygulamaya, araçta kaç kişi olduğunu bildiriyor.

Öğrenciler servisten indiğinde eğer içeride biri kaldıysa, uygulama alarm sesiyle şoförü uyarıyor ve aracın kilitlenmesini önlüyor. Sistem, şoför uyarıyı dikkate almazsa, kısa bir süre sonra, önceden belirlenmiş kişi ve kurumlara da uyarı sinyali gönderiyor.

İzmir'in Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evden alınan ancak unutulduğu servis minibüsünde baygın halde bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Alperen'in yaşamını yitirmesinin ardından bazı illerde de okul servis aracında unutulan çocukların haberleri basına yansımıştı.