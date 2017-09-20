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"Mücevherlerde sertifikalar geçersiz iddiası asılsız"

İSTANBUL (AA)
20.09.2017 - 10:56 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 10:56

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Kuyumcular Komitesi Başkanı Erhan Hoşhanlı, Türkiye'de mücevherlerin yanında verilen sertifikaların geçersiz olduğuna ilişkin medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunu ifade etti.

Hoşhanlı, yaptığı açıklamada, kuyumculuk mesleğinin gelenekleri ve sektörün tarihsel kriterleri olduğunu belirterek, kuyumcu denildiğinde akla güvenilir bir kimsenin geldiğini, kuyumcunun temel vasfının güven olduğunu vurguladı.

Bu iddiaların sansasyon oluşturmak için dile getirdiğini bildiren Hoşhanlı, "Bu haberler yanlıştır, sektöre hakaret içeren beyanlardır. Bu iddiaları sektör olarak kabul etmiyoruz. İTO Kuyumculuk Komitesi olarak bu iddiaları reddediyoruz. Bu asılsız iddialar meslek etiğine de ticaret etiğine de aykırıdır. Bunlar yanlış beyanlardır. Maksadını aşan haksız ithamlarda bulunmak, sektör temsilcisine yakışmıyor." diye konuştu.

İstanbul'da yaklaşık 8 bin kuyumcu bulunduğunu bildiren Hoşhanlı, güven duygusunu sarsacak beyanlarda bulunmanın kuyumculuk camiasına yapılmış çok büyük bir yanlış olduğunu, kuyumculuk camiasının güvenilir belgelere sahip olduğunu ve kuyumcuların güven esasıyla çalıştığını vurguladı.

Hoşhanlı, "Güvenilir olmayan zaten kuyumculuk yapamaz, sektörde barınamaz. Kuyumcunun verdiği her belge onun teminatıdır, geçerlidir." dedi.

Güveni zedeleyecek herhangi bir olayda kuyumcuları denetleyen mekanizmalar olduğunu bildiren Hoşhanlı, şunları kaydetti:

"Kuyumculukta iç denetim mekanizması vardır. Yanlış bir şey yapan kuyumcu ticaret hayatını devam ettiremez. Sorunlu mal satan kuyumcu sektörde dışlanır. Kendi içinde yanlış yapanı barındırmayan sektör, müşterisine daha dikkatli davranmaktadır."

 

Etiketler: İstanbul Ticaret Odası , Erhan Hoşhanlı , İTO Kuyumculuk Komitesi
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