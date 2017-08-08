MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Muayene sırası alamayınca psikiyatri servisini birbirine kattı

    Muayene sırası alamayınca psikiyatri servisini birbirine kattı

    SAMSUN (İHA)
    08 Ağustos 2017 - 15:55Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 15:55

    Samsun’da muayene sırası alamadığı iddiasıyla kadın doktoru darp eden şüpheli gözaltına alındı.

    Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Gazi Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yakınını hastaneye getiren Abdullatip K. adındaki bir genç, iddiaya göre hastanenin psikiyatri servisine randevusuz geldi. Daha sonra randevu alamadığı gerekçesiyle hastanenin psikiyatri bölümünde görev yapan Uzm. Dr. Serap Orhan’ın odasına giren Abdullatip K., kapıyı içeriden kilitleyerek içeride doktorla tartışmaya başladı. Kilitli odada uzun süre tartışan ikili arasında arbede yaşandı.

    Çıkan arbede sonucu iddiaya göre Abdullatip K., Doktor Serap Orhan’ı darp etti. Daha sonra dışarı çıkan zanlı odanın kapısını sertçe açtığı sırada kapının arkasında bulunan Uzm. Dr. Serap Orhan başını kapıya çarptı. Başından yaralanan Uzm. Dr. Serap Özkan, görev yaptığı hastanede tedavi altına alınırken, kendisini darp ettiği iddia edilen şüpheli Abdullatip K. ise polisler tarafından gözaltına alındı. Öte yandan, hastanede görev yapan diğer sağlık personelleri de meslektaşlarına yönelik yapılan darp olayını kınadı. Polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

    Etiketler: Samsun , Doktor , doktora şiddet , Psikiyatri Kliniği
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri