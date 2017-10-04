MTV zammı ne kadar olacak? MTV fiyatları nasıl hesaplanır?

Yüzde 40 zamlanacağı konuşulan MTV zammıyla ilgili son gelişmeler araç sahiplerinin kafasında soru işareti bıraktı. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bakanlar Kurulumuz Motorlu Taşıtlar Vergisinin kanun tasarısında öngörülen rakamdan aşağı bir rakama, makul bir rakama çekilmesi hususunda bir karara vardı. Bu konuda Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal'a görev verdi." dedi.

MTV zam oranı kriterlerine dair bilgi veren Başbakan Binali Yıldırım ise şunları söyledi:



"Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artışının makul seviyeye çekilmesine" ilişkin çalışmalarla ilgili soruya Yıldırım, "Motor hacimlerine göre ve diğer özelliklerine göre Maliye Bakanımız gerekli düzenlemeleri, düzeltmeleri yapacaktır." karşılığını verdi.

Yıldırım, düzenlemenin kapsamına ilişkin soruya, "Bütün detayları çalışacaklar, şu anda bu kadar bilgi verebilirim. Bugünlerde belli olur. Tasarı şu anda komisyonda."

"Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artışının makul seviyeye çekilmesine" ilişkin çalışmalarla ilgili soruya Yıldırım, "Motor hacimlerine göre ve diğer özelliklerine göre Maliye Bakanımız gerekli düzenlemeleri, düzeltmeleri yapacaktır." karşılığını verdi. Yıldırım, düzenlemenin kapsamına ilişkin soruya, "Bütün detayları çalışacaklar, şu anda bu kadar bilgi verebilirim. Bugünlerde belli olur. Tasarı şu anda komisyonda." karşılığını verdi.



MTV 2018 FİYATLARI NASIL HESAPLANIR?



2017 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) fiyat tabloları Resmi Gazete aracılığıyla vatandaşlara paylaşıldı. Tüm sürücülerin araç, yaş ve silindir hacmine göre ödeyeceği Motorlu Taşıtlar Vergisi fiyatlarında bir önceki yıla nazaran farklılıklar göze çarpıyor. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ilgili tebliğ uyarınca, 1-3 yaş arası 1,600 cm3 - 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan 1,827 lira; 1,800 cm3 - 2,000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise 2,878 lira MTV alınacak. İşte, 2017 Motorlu Taşıtlar Vergisi fiyatları



Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ilgili tebliğ uyarınca, 1-3 yaş arası 1,600 cm3 - 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan 1,827 lira; 1,800 cm3 - 2,000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise 2,878 lira MTV alınacak.



Bu yıl için yüzde 3.83 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılan MTV listesine göre, en yüksek MTV, 23,586 TL ile 1-3 yaş arasındaki 4,000 cm3 ve yukarısı motor hacmine sahip araçlardan alınacak.



ESKİ VERGİ FİYATLANDIRMA TABLOSU