MTV ödeme sayfası… GİB 2017 MTV hesaplama

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemeleri temmuz ayında başladı. Henüz ödemelerini gerçekleştirmemiş olan araç sahipleri bu işlemi en kısa sürede gerçekleştirebilecekleri yöntemi araştırıyor. Yılda iki kez gerçekleştirilen ödemelerin gecikmesi halinde araç sahipleri, vergilerini faizle ödemek zorunda kalıyor. İşte fazla vergi ödemek istemeyen vatandaşlar için MTV hakkında bilinmesi gerekenler!

2017 MTV ikinci taksit ödemesi, Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sayfası aracılığıyla kredi kartı ve banka kartı ile yapılabiliyor. Ayrıca GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve banka şubeleri ile ilgili vergi daireleri üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.

MTV ÖDEME YÖNTEMLERİ

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.

MTV HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?



MTV hesaplama işlemi, Gelirler İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirilmektedir.



İnternet Vergi Dairesi internet sitesine giriş yapılmasının ardından, sayfanın az altında bulunan Motorlu Taşıtlar yazılı bölümün tıklanması gerekmektedir.

Bu bölümün tıklanmasının akabinde açılan sayfada, "Motorlu Taşıt Sorgulaması ve Kredi Kartı ile Ödeme", "Kredi Kartı İle Ödeme Bilgisi Sorgulama", "Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama", "Kasko Değerleri" bölümleri yer alacaktır.



Bu bölümde "Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama" alanının tıklanmasının ardından, araç tipi, aracın yaşı ve motor büyüklüğü seçilebilecek, buna göre vergi tutarı hesaplanabilecektir.

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