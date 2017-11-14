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    MTV hesaplama nasıl yapılır? 2018 MTV hesaplama işlemi

    Hürriyet Haber
    14.11.2017 - 18:09 | Son Güncelleme:

    MTV hesaplama nasıl yapılır sorusunun yanıtını merak eden yüz binlerce araç sahibi vatandaş konuyla alakalı araştırma yapmaya devam ediyorlar. Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden MTV hesaplama işlemi kolayca sorgulanabiliyor. Peki, MTV hesaplama nasıl yapılır? İşte, 2018 MTV hesaplama işlemi .

     

    MTV hesaplama işlemi araç sahipleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Araçlarına bu yıl ne kadar vergi ödeyeceklerini MTV hesaplama işlemi aracılığıyla öğrenecek olan vatandaşlar, Gelirler İdaresi Başkanlığı üzerinden yapılan hesaplama işlemini araştırıyor. Peki, MTV hesaplama nasıl yapılır? İşte, 2018 MTV hesaplama işlemi .

    MTV HESAPLAMA İŞLEMİ

    DİKKAT: Aşağıdaki Motorlu Taşıt Vergi hesaplama ekranı Gelirler İdaresi Başkanlığı'na aittir. Çıkacak olan rakamlar, vergi güncellemesinin henüz yapılmaması nedeniyle güncel olmayan bilgileri içerebilir. 

    MOTORLU TAŞIT VERGİSİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    Binek otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) yeni yılda yüzde 25 artış yapılacak. Zammın ardından araç sahiplerinin ödeyeceği MTV tutarı da değişecek. 

    ESKİ VERGİ FİYATLANDIRMA TABLOSU

    MTV hesaplama nasıl yapılır 2018 MTV hesaplama işlemi

    MTV ZAM ORANLARI YÜZDE 25'E ÇEKİLDİ

    MTV zam oranları için Bakanlar Kurulu'nda gerçekleşen yeniden değerlendirmenin ardından yüzde 40'dan 25'e çekilme kararı alındı. 

    Günlerdir merakla beklenen motorlu taşıtlar vergisinde merak edilen oranlar açıklandı. Maliye Bakanlığı yetkilileri verilen önergeyle getirilen yeni sistemi, "Önergeyle 1300 cc ve altı arabalar için yüzde 15 MTV artışı getiriyoruz... 1300 cc üstü içinse yüzde 15 artı 10 puanlık artış öngörüyoruz" dedi.

    MTV hesaplama nasıl yapılır 2018 MTV hesaplama işlemi

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