Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>MTV hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte 2018 yılının MTV fiyatları

MTV hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte 2018 yılının MTV fiyatları

Hürriyet Haber
10.01.2018 - 19:01 | Son Güncelleme:

MTV hesaplama işleminin nasıl yapılacağını merak eden yüz binlerce araç sahibi vatandaş konuyla alakalı araştırmalarını ve sorgulamalarını sürdürmeye devam ediyor. "Torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle araç sahiplerinin 2018 yılında ödeyecekleri Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları da belli oldu. Peki, MTV hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte 2018 yılının MTV fiyatları.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2018 (MTV) hesaplama işlemi birçok araç sahibi kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Merakla beklenen motorlu taşıtlar vergisinde merak edilen oranlar açıklandı. Maliye Bakanlığı yetkilileri verilen önergeyle getirilen yeni sistemi, "Önergeyle 1300 cc ve altı arabalar için yüzde 15 MTV artışı getiriyoruz.. 1300 cc üstü içinse yüzde 15 artı 10 puanlık artış öngörüyoruz" dedi.

Bütçe ve Plan Komisyonu'nda, Torba Tasarıda MTV oranlarında düşüş öngören önerge komisyonda kabul edilirken, buna göre MTV'de yüzde 40 artış yerine 1,300 cc altı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 15'in uygulanması, 1,300 cc üzeri araçlar için ise yüzde 25 artış öngörüldü.

Ayrıca, 2018'den itibaren alınan araçlarda silindir hacmi ve yaşının yanında aracın değerinin sisteme katılmasını öngören önerge de kabul edildi.

MTV hesaplama işlemi nasıl yapılır İşte 2018 yılının MTV fiyatları

MTV HESAPLAMA İŞLEMİ

DİKKAT: Aşağıdaki Motorlu Taşıt Vergi hesaplama ekranı Gelirler İdaresi Başkanlığı'na aittir. Çıkacak olan rakamlar, vergi güncellemesinin henüz yapılmaması nedeniyle güncel olmayan bilgileri içerebilir. 

MOTORLU TAŞIT VERGİSİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Binek otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) yeni yılda yüzde 25 artış yapılacak. Zammın ardından araç sahiplerinin ödeyeceği MTV tutarı da değişecek. 

ESKİ VERGİ FİYATLANDIRMA TABLOSU

MTV yeni zam oranı belli oldu… MTV 2018 hesaplama

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

MTV ödemesi için online olarak ödeyebileceğiniz bir çok farklı sistem mevcut.

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.

31 ARALIK 2017'DEN ÖNCE TESCİL EDİLEN ARAÇLAR

31 Aralık 2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen araçlar için MTV hesaplamasında taşıt değerine bakılmayacak. Bu araç sahipleri MTV'yi araçlarının motor hacmine göre ödeyecek.

Buna göre 31 Aralık 2017'den önce aracını tescil ettirenler, 1 Ocak 2018'den itibaren 1300 cc ve aşağısı araçlar (1-3 yaş) için 743 lira, 1301 cc-1600 cc arası araçlarda bin 294 lira, 1601 cc-1800 cc arası araçlarda 2 bin 284 lira, 1801 cc-2000 cc arası araçlarda 3 bin 598 lira, 4001 cc ve yukarısı araçlarda 29 bin 483 lira MTV ödeyecek.

Etiketler: mtv 2018 , 2018 mtv ücretleri
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri