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MTV hesaplama işlemi nasıl yapılır? Hangi araç ne kadar ödeyecek?

Hürriyet Haber
13.10.2017 - 16:02 | Son Güncelleme:

MTV hesaplama işlemi yeni vergi zammının yayınlanmasının ardından araştırılan konular arasında yer aldı. Araçları için ne kadar vergi ödeyeceklerini görmek isteyen vatandaşlar, MTV hesaplama işlemi ile son durumu öğrenebilecek. İşte, zam oranlarıyla birlikte MTV hesaplama işlemi ve geçmiş döneme ait bilgiler

MTV hesaplama işlemi, araç modeli ve motor hacmine göre değişiklik gösteriyor. Gelirler İdaresi Başkanlığı tarafından yeni dönemde tahsil edilecek olan MTV ücreti, araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Peki, MTV hesaplama işlemi nasıl yapılacak? İşte, yeni dönemde gerçekleştirilecek olan zammın hangi araca nasıl yansıyacağının öğrenileceği MTV hesaplam ekranı ve detaylı bilgiler.

MTV zam oranı değişiyor, zam oranı yüzde 40'dan 25'e çekilecek.

Günlerdir merakla beklenen motorlu taşıtlar vergisinde merak edilen oranlar açıklandı. Maliye Bakanlığı yetkilileri verilen önergeyle getirilen yeni sistemi, "Önergeyle 1300 cc ve altı arabalar için yüzde 15 MTV artışı getiriyoruz... 1300 cc üstü içinse yüzde 15 artı 10 puanlık artış öngörüyoruz" dedi.

MTV hesaplama işlemi nasıl yapılır Hangi araç ne kadar ödeyecek

MTV HESAPLAMA İŞLEMİ

DİKKAT: Aşağıdaki Motorlu Taşıt Vergi hesaplama ekranı Gelirler İdaresi Başkanlığı'na aittir. Çıkacak olan rakamlar, vergi güncellemesinin henüz yapılmaması nedeniyle güncel olmayan bilgileri içerebilir. 

MOTORLU TAŞIT VERGİSİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Binek otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) yeni yılda yüzde 25 artış yapılacak. Zammın ardından araç sahiplerinin ödeyeceği MTV tutarı da değişecek. 

ESKİ VERGİ FİYATLANDIRMA TABLOSU

MTV hesaplama işlemi nasıl yapılır Hangi araç ne kadar ödeyecek

Etiketler: yeni mtv
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