Ödemeyen yandı! Cezası var...

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2018 yılı ilk taksidi için verilen süre bugün doluyor. Hala ödemesini yapmayan araç sahipleri ödemelerin nereden ve nasıl yapılacağını araştırırken, bir taraftan da bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğini merak ediyor. Peki MTV taksidini bugün de ödemeyen araç sahiplerini nasıl bir süreç bekliyor? MTV 2018 ikinci taksidi ne zaman ödenecek? İşte detaylar

MTV 2018 ÖDEMESİ HANGİ ARAÇ İÇİN NE KADAR?

MTV araçların yılına ve motor hacmine göre hesaplanırken, yeni yasa ile bunlara bir de taşıt değeri eklendi. Araçların vergisiz fiyatı olarak tanımlanan taşıt değeri, 2018 yılından itibaren MTV'yi belirleyecek üç unsurdan biri olacak. MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olarak uygulanacak.

2018 MTV TABLOSU ŞÖYLE:

MTV 1300 cc ve aşağısı araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak.

MTV, 1300 cc-1600 cc arası araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira olacak.

MTV, 1601 cc-1800 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira;

1801 cc-2000 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira;

2001 cc-2500 cc arası araçlar için fiyatı 125 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 5 bin 936 lira, fiyatı 125 bini aşanlarda 6 bin 476 lira olarak uygulanacak.

MTV, 4001 cc ve yukarısı araçlar için, fiyatı 475 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 32 bin 431 lira, fiyatı 475 bini aşanlarda 35 bin 379 lira olacak.

2018 MTV GECİKME CEZASI NE KADAR?

MTV borcunun ilk taksidini son gün olan bugün de ödemeyen araç sahiplerine gecikme cezası uygulanacak. Gecikme cezası hesaplamasında 2018 yılı için aylık yüzde 1,4 gecikme faizi uygulanacak.

Bu durumu örneklendirmemiz gerekirse;

2018 yılı için 1-3 yaş arası ve 0-1300cc motor hacmine sahip araçlar için MTV Sorgulama (MTV Hesaplama) yapıldığında MTV Yıllık 743 lira, ilk taksit ödemesi ise 371,5 lira oluyor. İlk taksit tutarının 1 aylık gecikme faizi yaklaşık 5 lira oluyor.

2018 yılı için 4-6 yaş arası ve 0-1300cc motor hacmine sahip araçlar için MTV Sorgulama (MTV Hesaplama) yapıldığında MTV Yıllık 518 lira, ilk taksit ödemesi ise 259 lira oluyor. İlk taksit tutarının 1 aylık gecikme faizi yaklaşık 4 lira oluyor.

2018 yılı için 1-3 yaş arası ve 1301-1600cc motor hacmine sahip araçlar için MTV Sorgulama (MTV Hesaplama) yapıldığında MTV Yıllık 1.294 lira, ilk taksit ödemesi ise 647,00 lira oluyor. ilk taksit tutarının 1 aylık gecikme faizi yaklaşık 9 lira oluyor.

2018 yılı için 4-6 yaş arası ve 1301-1600cc motor hacmine sahip araçlar için MTV Sorgulama (MTV Hesaplama) yapıldığında MTV Yıllık 970 lira, ilk taksit ödemesi 485,00 lira oluyor. İlk taksit tutarının 1 aylık gecikme faizi yaklaşık 7 lira oluyor.

2018 yılı için 1-3 yaş arası ve 4001-25000cc motor hacmine sahip araçlar için MTV Sorgulama (MTV Hesaplama) yapıldığında MTV Yıllık 29.483 lira, ilk taksit ödemesi ise 14 bin 741 lira oluyor. İlk taksit MTV tutarının 1 aylık gecikme faizi yaklaşık 206 lira oluyor.

2018 yılı için 4-6 yaş arası ve 4001-25000cc motor hacmine sahip araçlar için MTV Sorgulama (MTV Hesaplama) yapıldığında MTV Yıllık 22.109 lira, ilk taksit ödemesi ise 11 bin 54 lira oluyor. İlk taksit MTV tutarının 1 aylık gecikme faizi yaklaşık 154 lira oluyor.

MTV ÖDEMELERİNDE İKİNCİ TAKSİT NE ZAMAN?

MTV ödemelerinin ilk taksidini bugün de ödemeyen araç sahipleri, bundan sonraki günlerde yapacağı MTV ödemelerinde faiz de ödeyecek. MTV ödemelerinde ikinci taksit ise Temmuz 2018'de olacak.