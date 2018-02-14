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    Haberler >Eğitim>MSÜ başvuruları için son gün 15 Şubat

    MSÜ başvuruları için son gün 15 Şubat

    AA
    14.02.2018 - 16:45 | Son Güncelleme:

    Milli Savunma Üniversitesi'nin ÖSYM tarafından yapılacak askeri öğrenci aday belirleme sınavına müracaat 15 Şubat’ta sona eriyor.

    Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu ile Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu'na öğrenci alımı için sınav yapılacak.

    Milli Savunma Üniversitesi, Türk ordusunda saygın bir gelecek fırsatına sahip olup, geleceğin komutanı olmak isteyenlere ÖSYM'nin 18 Mart’ta yapacağı sınava girmeleri için çağrı yaptı.

    Türk ordusunda pilot, kaptan veya özel kuvvetlerde görev yapmak isteyen öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılacak askeri öğrenci aday belirleme sınavına girmek için 15 Şubat akşamına kadar müracaat edebilecek.

    ÖSYM tarafından yapılacak sınav üniversiteye giriş birinci basamak sınavına benzer olacak. Harp okullarına müracaat için 20, Astsubay Meslek Yüksekokullarına müracaat için 21 yaşını geçmemek ve 2016, 2017 mezunu veya 2018'de okulunu bitirmek gerekiyor.

    Etiketler: Milli Savunma Üniversitesi , Başvuru , ÖSYM
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