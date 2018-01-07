MSGSÜ Mimarlık’tan büyük başarı...Eğitiminin dünya standartlarında olduğu tescillendi  

ÖĞRENCİ VE MEZUNLAR İÇİN AVANTAJ

Bu durumun üniversite için önemli bir gelişme olduğunu belirten, MSGSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İncedayı, Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı:

“Dünyada henüz az sayıda mimarlık bölümünün sahip olduğu UIA+UNESCO+RIBA validasyonu, kurum açısından uluslararası tanınırlık ve kalite belgesi oluşturma açılarından önem taşıyor. Bugün yoğun uluslararası hareketliliğin yaşandığı eğitim alanında, gerek ülkemiz gerekse köklü kurumumuz adına söz konusu belgeye sahip olmak çok değerli. Mezunlarımız ve öğrencilerimiz için yurtiçi, yurtdışı yüksek lisans ve doktora programları ile birlikte iş veya staj başvurularında bu kalite belgesine ve uluslararası tanınırlığa sahip olmanın avantajları büyük. Ayrıca belge, kurumun ve meslek alanının uluslararası ilişkilerinde de yeni gelişmeleri tetikleyecek önemli bir aşama olarak değerlendirilebilir.”