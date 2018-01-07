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    MSGSÜ Mimarlık’tan büyük başarı...Eğitiminin dünya standartlarında olduğu tescillendi  

    Esra ÜLKAR
    07.01.2018 - 11:45 | Son Güncelleme:

     Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü önemli bir başarıya imza attı. 2017 Kasım ayında gerçekleştirilen ‘Takım Ziyareti’ sonrasında Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA), UNESCO ve RIBA (Royal Institute of British Architects) tarafından 6 yıl için valide edildi ve UIA+UNESCO+RIBA validasyonunu Türkiye’de alan ilk mimarlık bölümü oldu. Uluslararası Validasyon Heyeti, 4 yıl lisans ile 2 yıl yüksek lisans eğitim programlarını birlikte değerlendirerek sonuç raporunu hazırladı. Böylece üniversite tarafından verilen mimarlık eğitimi dünyada da kabul gördü. Validasyon en fazla 6 yıl süreyle veriliyor. 6 yıl sonunda yeniden inceleme için heyet geliyor ve sorun yoksa validasyon tekrar ediliyor.

     ÖĞRENCİ VE MEZUNLAR İÇİN AVANTAJ

    Bu durumun üniversite için önemli bir gelişme olduğunu belirten, MSGSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İncedayı, Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı:

    “Dünyada henüz az sayıda mimarlık bölümünün sahip olduğu UIA+UNESCO+RIBA validasyonu, kurum açısından uluslararası tanınırlık ve kalite belgesi oluşturma açılarından önem taşıyor. Bugün yoğun uluslararası hareketliliğin yaşandığı eğitim alanında, gerek ülkemiz gerekse köklü kurumumuz adına söz konusu belgeye sahip olmak çok değerli. Mezunlarımız ve öğrencilerimiz için yurtiçi, yurtdışı yüksek lisans ve doktora programları ile birlikte iş veya staj başvurularında bu kalite belgesine ve uluslararası tanınırlığa sahip olmanın avantajları büyük. Ayrıca belge, kurumun ve meslek alanının uluslararası ilişkilerinde de yeni gelişmeleri tetikleyecek önemli bir aşama olarak değerlendirilebilir.”

    Etiketler: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi , Uluslararası Mimarlar Birliği , Mimarlık akreditasyon
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