MS hastalığı (Multipl skleroz) nedir?

MS merkezi sinir sistemi yani beyin ve omurilik ile ilgili nörolojik bir hastalıktır. Bağışıklık sisteminin normal işleyişinin bozulması sonucu beyin ve omurilikteki sinir hücrelerinin hasarlanması ile meydana gelir.



MS, toplumda en sık 20-40 yaş arasında görülen ve her insanda farklı belirtilerle seyredebilen bir hastalıktır. Sinir sistemini etkilediğinden, görme bozukluğu, güç veya denge kaybı, konuşma bozuklukları, yorgun hissetme, uyuşma veya karıncalanma hissi gibi belirtilerle ortaya çıkabilmektedir. Bu belirtilerin şiddeti, süresi ve uzun dönemdeki seyri hastadan hastaya değişebilmektedir. Bazı hastalar atak olarak ifade edilen klinik kötüleşme dönemlerini daha sık yaşayabilirken bazı hastalar tanı sonrası uzun bir süreyi tamamen ataksız geçirebilmektedir. Ayrıca MS’in en sık görülen tipinde bu klinik kötüleşme dönemleri olan atakları iyileşme dönemleri takip eder ve böylece ataklar ile oluşan nörolojik belirtiler hastaların çoğunda büyük oranda gerileyebilir ya da tamamen kaybolabilir.



MS’in tamamen iyileşmesini sağlayacak bir tedavisi olmasa da hastalığın ilerlemesi koruyucu tedaviler ile kontrol altına alınabilmektedir.

Çevresel etmenlerin de MS gelişiminde önemli bir role sahip olduğu düşünülecek olursa hastalığı kontrol altına almakta sigara içmemek, stresten ve aşırı yorgunluktan uzak durmak, sağlıklı beslenmek ve egzersiz yapmak gibi önlemleri almanın sağlayacağı fayda unutulmamalı ve tüm bunlarla birlikte düzenli bir şekilde doktor kontrolünde olunmalıdır.