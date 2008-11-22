Evet, takım oynadığı futbolla zaman zaman zevk veriyor ama en önemli maçlarda beklenen sonucu alamayınca taraftar mutlu olmuyor.
Örneğin Steau Bükreş ve Fenerbahçe maçları için ne diyecek Skibbe? Takdir-i ilahi mi?
Türkiye’de işler maalesef böyle yürüyor.
Lider değilsen iyi futboldan bahsedemezsin.
Önce taraftar mutlu olacak, böylece yönetim mutlu olacak…
Sonuçta teknik direktörün kafası rahat olacak.
Güçlü Berk yazıyor
Maçın Ankara’dan uzak olduğu kadar suni çimden de uzakta başlaması iki takım adına da avantajdı ama Galatasaray maça yine o deplasman donukluğuyla başladı.
Aykut Kocaman’ın yarattığı dengeli Ankara ekibine istediği oyunu kabul ettiremedi.
Hakan Balta Ayhan’ın, Ayhan da Lincoln’ün yerinde oynayınca kendi bölgelerinde gösterdikleri performanstan uzak kaldılar.
Galatasaray ikinci yarıda da beklenen oyununu oynayamayınca deplasman fukaralığı devam etmiş oldu…
Tartışmalı pozisyonlara gelince, onları Piero halleder.
Bilmeyenler için; Piero İsrail’in geliştirdiği bir yazılım.
Yanlış anlaşılmasın adamlar savunma sanayileri için geliştirmiş.
Hedeflerin koordinatlarını belirliyorlar.
Bizde “Mr. Piero” futbolcunun kaç santimetre ofsaytta olduğunu veya topun çizgiyi geçip geçmediğini belirliyor...
İsrail’den alınması gündemde olan insansız uçak “Heron”ları da yakında tribün semalarında görürseniz şaşırmayın.
Heron’lar “tribün terörü” için de kullanılabilir mi acaba? En azından ofsayta oranla daha önemli bir problemi çözebilir…