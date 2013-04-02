Ara
MENÜ
Haberler >Advertorial>Mr Muscle Krem’den 3 Kişiye iPad Mini

Mr Muscle Krem’den 3 Kişiye iPad Mini

02.04.2013 - 11:31 | Son Güncelleme:

Mr Muscle Minimum Tortu’ya katılıp lekeleri temizleyin, 3 iPad Mini’den birini kazanın!

/images/100/0x0/55eacfa6f018fbb8f898325f
Yağ sökücü özelliği kanıtlanmış Mr Muscle temizlik gücü şimdi Krem ürünü ile karşınıza çıkıyor. Yeni
MR MUSCLE KREM benzersiz formülü sayesinde zorlu kirlere nüfus ederek MÜKEMMEL TEMİZLİK DENEYİMİ sağlar! Diğer  Krem temizleyicilere göre DAHA KOLAY DURULANIR ve geride MİNİMUM TORTU bıraktığı testlerle kanıtlanmıştır.

Kullanıldığı farklı tüm alanlarda  Limon ve Floral koku çeşitleriyle anında hoş bir koku bırakır. Modern şişe tasarımı ve kolay açılıp kapanan kapağı sayesinde KULLANIMI KOLAYDIR. Temizlik sonrası DOĞAL PARLAKLIK verir. 500 ve 750 ml ambalaj çeşitleriyle anlaşmalı satış noktalarından temin edebilirsiniz.

Mr Muscle Krem, sizlerle buluşmasını kutlamak için, Mr Muscle Minimum Tortu yarışmasına katılıp lekeleri en hızlı temizleyen 3 kişiye iPad Mini hediye ediyor. Katılmak ve oynamak çok kolay. Siz de hemen aşağıdaki linke tıklayın Mr Muscle Krem’in benzersiz temizlik gücünü tecrübe edin ve 3 adet iPad Mini’den birini kazanma şansı yakalayın.


ZORLU KİRLERE KARŞI GÜÇLÜ FORMÜL MİNİMUM TORTU! DENEYİN, FARKI SİZ ONAYLAYIN!

Etiketler:
    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2019
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.