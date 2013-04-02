Mr Muscle Krem’den 3 Kişiye iPad Mini



Yağ sökücü özelliği kanıtlanmış Mr Muscle temizlik gücü şimdi Krem ürünü ile karşınıza çıkıyor. Yeni

MR MUSCLE KREM benzersiz formülü sayesinde zorlu kirlere nüfus ederek MÜKEMMEL TEMİZLİK DENEYİMİ sağlar! Diğer Krem temizleyicilere göre DAHA KOLAY DURULANIR ve geride MİNİMUM TORTU bıraktığı testlerle kanıtlanmıştır.



Kullanıldığı farklı tüm alanlarda Limon ve Floral koku çeşitleriyle anında hoş bir koku bırakır. Modern şişe tasarımı ve kolay açılıp kapanan kapağı sayesinde KULLANIMI KOLAYDIR. Temizlik sonrası DOĞAL PARLAKLIK verir. 500 ve 750 ml ambalaj çeşitleriyle anlaşmalı satış noktalarından temin edebilirsiniz.



Mr Muscle Krem, sizlerle buluşmasını kutlamak için, Mr Muscle Minimum Tortu yarışmasına katılıp lekeleri en hızlı temizleyen 3 kişiye iPad Mini hediye ediyor. Katılmak ve oynamak çok kolay. Siz de hemen aşağıdaki linke tıklayın Mr Muscle Krem’in benzersiz temizlik gücünü tecrübe edin ve 3 adet iPad Mini’den birini kazanma şansı yakalayın.





ZORLU KİRLERE KARŞI GÜÇLÜ FORMÜL MİNİMUM TORTU! DENEYİN, FARKI SİZ ONAYLAYIN!