‘Mozart kulağı’na sahip genç müzisyen senfoni yazıyor  

Yeteneği dolayısıyla eğitim görmek üzere Fransa’daki Creteil Konservatuvarı’na davet edilen, hocalarına göre “Mozart kulağı”na sahip 14 yaşındaki Bartu Özsoy, yazmaya başladığı senfoniyi tamamlayarak bir ilke imza atmak istiyor. Genç virtüöz Özsoy, müziği çok sevdiğini ve 4 yaşındayken keman üzerine Ankara’da çeşitli hocalarla çalıştığını söyledi.

Bilkent İlköğretim Okulunu bitirdikten sonra Ankara Devlet Konservatuvarına devam ettiğini belirten Özsoy, Türkiye çapında düzenlenen solist seçmelerini kazanarak orkestrayla ilk konserini 10 yaşındayken İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile verdiğini anlattı. İzmir’deki konserin videosunu Paris Opera Orkestrası sanatçısı ve Creteil Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Thierry Huchin’in izlediğini ve hayatının böylece değiştiğini dile getiren Özsoy, “Huchin beni çok beğenmiş. ‘Paris’te bana eğitim vermek istediğini’ söyledi. Ailemle kabul ettik. Şimdi Paris’teyiz. Çeşitli hocalarla çeşitli konularda keman ve piyano dersleri alıyorum” dedi.



BESTESİ OBAMA’YA TAKDİM EDİLDİ

Özsoy, Paris ve diğer Avrupa şehirlerinde konser ve resitaller verdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Başarılı bir keman virtüözü olmak için çok çalışıyorum. İlerde iyi bir orkestra şefi, besteci ve çok ünlü bir keman virtüözü olmak istiyorum. Şimdiden senfoni yazmaya başladım. Senfonimi romantik ve modern dönemin başlarındaki besteler gibi yazıyorum. Müziği eskisi gibi sevilen bir duruma getirmeye çalışacağım. Ayrıca keman konçertosu da yazmaya başladım. Hocalarım senfoni yazdığımı duyunca çok şaşırdı. Bu yaşta senfoni yazan başka bir müzisyenin olmadığını söylüyorlar.”

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödülleri bulunduğunu anlatan Özsoy, 8 yaşında İngiliz Kraliyet Müzik Okulları Birleşik Kurulunun 5’inci seviye keman ve bir yıl sonra 5’inci seviye teori sınavlarında üstün başarı derecesi aldığını belirtti. Özsoy, 5 yaşındayken yaptığı iki piyano bestesinin 2010’da eski ABD Başkanı Barack Obama’ya takdim edildiğini belirtti.



‘PARÇALARI HİSSEDEREK ÇALIYOR’

Baba Berke Özsoy da Bartu’nun müziğe olan yeteneğinin küçük yaşta keşfedildiğini vurguladı. Hocalarının, yeteneğinden dolayı Bartu’ya övgü dolu sözler sarf ettiğini belirten Özsoy, şöyle konuştu:

"Hocaları Bartu için ‘Mozart kulağı var. Hafızası çok güçlü. Birçok parçayı ezbere ve hissederek çalıyor. İlerde iyi bir keman virtüözü olacak. Bu durumlar onun için çok önemli.’ diyor. Hocalarımızın bu görüşleri çok hoşumuza gidiyor. İnşallah Bartu için çok umutluyuz. Şu anda da Fransa’da eğitimini sürdürüyor. İnşallah farklı kültürlerden farklı tarzları alarak iyi bir müzisyen olacak."