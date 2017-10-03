Katılımcıları arasında tüm dünyadan seçkin iş insanları ve sivil toplum için gönüllü çalışmalar yürüten önemli hayırseverlerin bulunduğu Global Hope Coalition tarafından gerçekleştirilen 1. Yıl Gala Yemeği’ nde Prof. Dr. İlber Ortaylı kapsamlı bir sunum yaparak aynı zamanda isim babası olduğu Mozaik Yolu Projesi’ni anlattı.

Global Hope Coalition Onursal Başkanı ve UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğini yaptığı davete yedi ülkenin Cumhurbaşkanları ve iki ülkenin dış işleri bakanlarının yanı sıra İngiltere eski başbakanı Tony Blair ve ABD’nin eski başkanlarından George W. Bush’un eşi Laura Bush da katıldı.



Forest Whitaker





Laura Bush





Irina Bokova - Prof. Dr. İlber Ortaylı