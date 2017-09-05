Motosikletli kadın zabıta ekipleri görev başında

Zabıta Teşkilatı'nın 191. kuruluş yılı etkinlikleri ve tanıtımı Edirnekapı Zabıta Daire Başkanlığı tesislerinde yapıldı.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Motosikletli Zabıta Ekipleri'yle ilgili bilgi verdi. Karali, motosikletli zabıta ekiplerinin uzun zaman önce kurulduğunu belirterek, özellikle İstanbul'un yoğun trafiğinde problemlere çabuk ulaşabilmek, sorunları yerinde çözebilmek için, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın başlattığı projeyi geliştirdiklerini ve motosiklet sürücüsü olan zabıtaların göreve çıkmadan önce ciddi eğitimlerden geçtiğini vurguladı.

Karali, şunları kaydetti:

"Motosikletli zabıta ekiplerimiz eğitim süreçlerini tamamladılar. Bir grubu daha önce tamamlamıştı. Bugün de ikinci kategoride olan arkadaşlarımız eğitimlerini tamamladılar. Bayan motosikletli zabıta memurları bugünden itibaren alanda olacaklar. Zabıta, trafikte yolda kalan vatandaşlara yardım, afet, sel gibi hızlı gidilmesi gereken yerlerde tedbir almak için görev yapıyor. Ayrıca dilencilik yapanlara ve işportacılara karşı da bu ekiplerimiz mücadele edecek. 24 saat hizmet verecek ekiplerimiz. Birden çok motorlu ekibi alanlarda görebileceğiz. İstanbul'un tamamı görev alanımız ama özellikle trafiğin yoğun olduğu hatlarda, Boğaz köprüleri, Mecidiyeköy ve E-5 hatlarında görev yapacaklar. Bayan motosikletli zabıtalar, teşkilatımıza olumlu yönde fark getirecek. Kadının olduğu yerde naiflik, kibarlık ve incelik vardır. Bizim o genel algımızı değiştirme üzerinde çok ciddi fonksiyon göreceğini düşünüyorum."

Zabıtanın 191 yıla dayanan köklü bir kuruluş olduğunu hatırlatan Karali, ürettikleri hizmetin kalitesiyle toplumdaki algıyı değiştirirken, diğer tarafta değişen Türkiye ve dünya gerçekleriyle örtüşen bir mevzuat talepleri olduğuna dikkati çekti. Karali, konuşmasının ardından seyyar satıcılar ve dilencilere karşı mücadelede kullanılacak, zabıta başkanlığının yeni arabalarını da tanıttı.

KENTTEKİ MOTOSİKLETLİ KADIN ZABITALAR

Motosikletli zabıta memuru Seda Bülbül (21), seyyarlar ve dilencilerle mücadele edeceklerini söyledi. Bülbül, "Mecidiyeköy, Avrasya Tüneli, E-5 ve E-6 üzerindeki yollara bakıyoruz. Korsan simit satanlara, seyyarlara ve çocuklarıyla beraber olan dilencilere müdahale ediyoruz. Daha önce de zabıta olarak kabahatlere karşı mücadele ediyorduk ama göreve başladığımdan itibaren motosikletli ilk oluyor. 2 ay motosiklet eğitimi aldım. Eğitimleri de alıp göreve başladık. Deneme sürüşleri de yaptık. Motosikletli olarak görev yapacağım için endişeli değilim. Sevdiğim bir mesleği yapıyorum. Vatandaşlar bizi ilk gördüğünde şaşırıyorlar, zabıta değil de polis olarak görüyorlar. Çok güzel halktan tepkiler de alıyoruz."

Motosikletli zabıta memuru Fatma Tuğçe Çelik (24), endişesi olmadığını ve kendisine güvendiğini belirterek, görevleri için çeşitli eğitimler aldıklarını ifade etti.

Çelik, "Seyyar ve dilencilere bakacağız. Motorcu olduğumuz için biraz tehlikeli bir iş. Biraz daha sürüşe hakim olabilirsek daha sağlıklı ilerleyebiliyoruz. Daha hızlı da gidebileceğiz. Trafikte sizi görmeme imkanı olabiliyor bir eğitim aldığımız için bu konuda daha tecrübeli ve güvenli davranıyoruz." diye konuştu.

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