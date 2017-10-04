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    Motosikletle 25 metrelik uçuruma yuvarlandı, ağır yaralandı

    Berktuğ ÖNCÜ/BURSA (DHA)
    04.10.2017 - 07:26 | Son Güncelleme:

    BURSA’nın Osmangazi İlçesi'nde 17 yaşındaki Hasan T., kontrolünü kaybettiği motosikleti ile duvara çarptıktan sonra 25 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ağır yaralanan genç, AFAD ve İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren operasyonu ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

    Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi'nde meydana geldi. Plakasız motosikleti ile seyir halinde olan Hasan T., direksiyon hakimiyetini kaybederek uçurumun kenarındaki duvara çarptı. Daha sonra motosiklet ile 25 metrelik uçuruma yuvarlanan Hasan T., ağır yaralandı.

    Motosikletle 25 metrelik uçuruma yuvarlandı, ağır yaralandıÇevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, İtfaiye, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, halat yardımı ile uçuruma indi. Vücudunda çok sayıda kırık bulunan Hasan T., ekiplerin 1 saat süren çabaları sonucu sedyeye konularak yukarı çıkarıldı. İlk tedavisi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan Hasan T. ambulansla Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Motosikletle 25 metrelik uçuruma yuvarlandı, ağır yaralandı

     

    Etiketler: Bursa , motosiklet , uçuruma yuvarlandı
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