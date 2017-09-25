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    Motosiklet tutkunu hemşire, kazazedeye müdahale etti

    AA
    25.09.2017 - 23:30 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 23:34

    Bahçelievler'de trafik kazasında yaralanan motosikletliye, ilk müdahale yoldan geçen motosikletli hemşire tarafından yapıldı.

    Alınan bilgiye göre, D-100 karayolundan Avcılar yönüne giden Medet Y'nin 34 VB 6546 plakalı motosikleti, Zeytinburnu Metrobüs Durağı yakınlarında arıza yaptı. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Vedat Çivici idaresindeki 77 DH 808 plakalı motosiklet, Medet Y'nin motosikletine çarptıktan sonra yola savruldu.
    Kazada, Çivici ağır yaralandı.

    Yoldan geçen çok sayıda motosiklet sürücüsü Çivici'nin yardımına koşarken, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde hemşire olarak görev yapan motosiklet tutkunu Hatice Koç Tütüncü de kazayı görüp motosikletini durdurdu.

    BAŞINDA BEKLEDİ

    Çivici'ye ilk müdahaleyi yapan Tütüncü, kaza nedeniyle oluşan yoğun trafik nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorlanan ambulans gelene kadar, yaralının başında bekledi.

    Daha sonra sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle Çivici, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemşire Tütüncü, gazetecilere yaptığı açıklamada, işten eve giderken kazayla karşılaştığını ve yardıma koştuğunu belirterek, köprücük kemiğinin kırıldığını düşündüğü yaralıyı, kafasını çarptığı için de uyanık tutmaya çalıştığını söyledi. Kazaya karışan motosikletlerin çekici yardımıyla kaldırılması sonrası trafik normale döndü.

    Etiketler: motosiklet , hemşire , Hatice Koç Tütüncü
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