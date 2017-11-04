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    Motosiklet terörü sürüyor... Servisten inen kıza çarptı

    Hürriyet Haber
    04.11.2017 - 13:08 | Son Güncelleme:

    Antalya’da öğrenci servisinden inen 11 yaşındaki kız çocuğu, duran öğrenci servisini sollayarak geçen motosikletin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çocuğa çarpıp yaralanmasına neden olan motosiklet sürücüsü yoluna devam etti. İstanbul Merter'de ise alkollü olduğu iddia edilen ve kask takmayan yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü, bir otomobile arkadan hızla çarptı.

    Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Burmahancı Caddesi’nde Salı günü öğle saatlerinde meydana geldi. Okuldan çıkan ve evine gitmek üzere öğrenci servisine binen 6’ncı sınıf öğrencisi 11 yaşındaki N.I., evinin olduğu yere gelince duran servisten indi. Park halindeki servisin önünden geçip yolun karşı tarafına gitmeye çalışan öğrenci servisinin sol tarafından hızla gelen motosikletin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

    Servisin önünden aniden çıkan öğrenciyi görüp frene basan motosiklet sürücüsü, öğrencinin koluna çarpıp an ak durabildi. Kazayı küçük sıyrıklarla atlatan yolun karşısına geçen öğrencinin yanına servis şoförü ve esnaflar gelip kontrol etti. Serviste, öğrenciler indikten sonra evlerine geçişlerini kontrol etmek için yardımcı eleman olmaması dikkat çekti.

    Kız öğrencinin ise servisten inip , aynı servisin önünden yolun karşısına geçişi ve kaza güvenlik kameraları tarafında saniye saniye kaydedildi. 6’ncı sınıf öğrencisi N.I, kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, motosiklet sürücüsü yoluna devam etti.

    İstanbul E-5 otoyolu Merter Mevkii'nde meydana gelen kazada ise motosiklete kasksız binen iki kişi, bir araca arkadan hızla çarptı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen ve alkollü oldukları ileri sürülen iki kişi kanlar içinde yere yığılırken, çarptıkları aracın sürücüsü şunları söyledi:

    "Öldüreceğim onları şimdi. Ben aracıma kendi çocuğumdan daha iyi bakıyorum. Kusura bakma ama kendi geldi vurdu. Ölsün. Sopayı alıp ben öldüreceğim şimdi. 10 bin lira masraf yaptım ben buna. Eşimin kolumdan bilezik söktüm. Bu arabayı yarın satacaktım."

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    Trafik kurallarına uymayan motosiklet sürücüleri son dönemde sosyal medyada büyük tepki çekiyor. Geçtiğimiz günlerde de sıkışık trafikte şeritten gitmek yerine yol kenarında hızla ilerleyen bir motosiklet, taksiden inen yolcunun açtığı kapıya hızla çarpmış, şans eseri olayda ölen olmamıştı.

    Etiketler: motosiklet kazası
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