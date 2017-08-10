Motosiklet için koruyucu yelek

Üniversite öğrencisi, motosiklet kullanıcıları için ‘Görünürlüğü Artıran Işıklı Yelek’ tasarladı. İstanbul Kültür Üniversitesi Kuluçka Merkezi Koordinatörlüğü’nün (fİKÜr) destek verdiği ‘Görünürlüğü Artıran Işıklı Yelek’ projesiyle motosiklet ve bisiklet sürücüleri, artık trafikte daha güvenli seyredebilecekler. İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunlarından Mithat Okhan Onan’ın, henüz öğrenciyken başladığı ve mezun olduktan sonra da ön kuluçka merkezi fİKÜr’ün desteğiyle hayata geçirdiği ‘Görünürlüğü Artıran Işıklı Yelek’ motosiklet/bisiklet sürücüleri için gece sürüşlerini daha da güvenli hale getirecek.

BİR SÜRECE OLARAK EKSİKLİĞİNİ HİSSEDİYORDUM

Projeyi tasarlayan Mithat Okhan Onan, “Motosiklet ve bisikletin mevcut ışıklandırmaları, diğer araç sürücüleri için çok yetersiz. Hem bisiklet hem de motosiklet sürücüsü olduğum için trafikte seyir halindeyken bunun eksikliğini fazlasıyla hissediyorum. O yüzden tasarladığım yeleği ben de trafikte kullanmaya başladım. Bunu giydiğiniz zaman trafikte bir araç gibi görünüyorsunuz. Otomobille trafikte seyir halindeyken arabalardaki iki kırmızı ışığı görmeye alışkınız ama tek bir ışık, bilinçaltımızda derinlik algısı oluşturmuyor. Ben bunu tamamen değiştirmek istedim. Sürücüsü olan bir motosikletin ya da bisikletin en geniş kısmı, sürücünün ya dirsekleridir ya da omuzlarıdır. Bu bölgelere giyilebilir bir teknoloji tasarladım. Bunu giydiğiniz zaman araç sürücüleri şunu algılıyor: ‘İki tane ışık var. Bunun bir genişliği ve derinliği var. Sıkıştırmadan biraz daha yanından geçeyim. Trafikte yer kaplayan bir şey bu dikkat etmeliyim.’ gibi sürücünün algısını tamamen değiştiriyor. Projemde, öncelikli hedefim de bu algıyı oluşturmaktı zaten” dedi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

‘Görünürlüğü Artıran Işıklı Yeleği’ anlatan Onan, “Yeleği giyen sürücü, sağ dirseğini gövdeye yaklaştırdığında, tasarım sağa doğru sinyal veriyor. Aynı şekilde sol dirseğini gövdeye yaklaştırdığında ise sola doğru sinyal veriyor. Sistem, sürücü pozisyonu bozulmadan, komutlarla bunları gerçekleştiriyor. Frenlendiği zaman da sensörü algılayarak arka tarafı daha parlak bir görünüme ulaştırıyor. Bununla birlikte, ön tarafa da flaş yapmanızı sağlıyor. Ayrıca dönüp bakıldığı zaman rahatsız etmiyor ve iki kilometre uzaklığa kadar görünürlük sağlıyor” dedi.