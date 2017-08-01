Motorsiklet kazasıyla yaşamını yitiren mühendisin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Geçen hafta pazartesi günü Denizli'de kullandığı motosikletle yaptığı trafik kazasında yaşamını kaybeden 30 yaşındaki çevre mühendisi İbrahim Düzen'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Cam sanayi fabrikasında çevre mühendisi olarak çalışan İbrahim Düzen, kullandığı 09 BE 626 plakalı motosikletle Çamlık istikametine doğru giderken askeri saha geçiş yolunda direksiyon hakimiyetini kaybedip, orta refüje çarptı.

Düzen'in arkadaşları ise böyle bir kazanın mümkün olmadığını iddia ediyorlar. Bir aracın Düzen'e çarptığı ya da sıkıştırdığı beliriliyor. Görgü tanıklarının verdiği bilgilerin üzerine polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şimdiye kadar 2 görgü tanığı ifade verdi.

AİLE KAZANIN AYDINLATILMASI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Düzen'in ailesi de kazanın aydınlatılması için harekete geçti. Polis, asgari saha yolunun giriş ve çıkışında yer alan kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kaza sonrası Düzen'in motosikletinin ibresinin 70 kilimetre hızda takılı kalması iddiaları destekler nitelikte oldu.

İbrahim Düzen'in kaza öncesi çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Karşı yoldan gelen bir otomobilin araç kamerası ile kaydettiği Düzen'in son görüntüsünde ölüme nasıl gittiği görülüyor

Sosyal medyada motosikleti sıkıştırarak kazaya neden olan otomobili görenlerin polise bildirilmesi istendi. Kazanın ardından Denizli'deki motosiklet kulüpleri, motosiklet kullanıcılarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için bugün anma korteji düzenledi.

Denizli Ticaret Odası önünde toplanan yaklaşık 100 motosikletli, anma korteji kapsamında yaklaşık 10 kilometrelik yolu motosikletleriyle giderek İbrahim Düzen'in kaza sonucu hayatını kaybettiği askeri saha geçiş yolu başlangıcına geldi. Burada bir ağaca asılan İbrahim Düzen'in fotoğrafının altına ve çevresine motosikletliler, karanfil bıraktı.

Motosikletlilere sarılıp, gözyaşı döken Düzen'in annesi emekli öğretmen Semra Düzen, otomobil sürücülerinin, motosiklet sürücülerini fark etmesini istediğini belirterek, "Benim evladım son olsun, başka motosiklet kazası olmasın. Otomobil kullananlar yolun bir kısmını motosiklet kullanıcılarına bıraksın, onları fark etsinler. Benim oğlum tam teçhizat binerdi. Kaskını hep takardı. Otomobil kullananlar saygılı olsun. Biz kimseden bir şey istemiyoruz. Sadece oğlumun kaza yapmasına neden olan otomobil sürücüsünün ortaya çıkmasını istiyoruz. Yürekli biriyse çıkar" dedi.

Baba Musa Düzen de oğlunun kaza yapmasına neden olan otomobil sürücüsünün ortaya çıkmasını isteyerek, "Kendisi ortaya çıkıp, kazaya neden olduğunu söylerse davacı olmayacağım, çünkü bizden gitti giden. Yeter ki vicdanen ortaya çıksın, acılarımız dinsin. Çıkmazsa ve sonra bulunursa sonuna kadar davacı olacağız" diyerek gözyaşı döktü.