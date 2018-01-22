Motorola'nın yeni telefonu ilk kez görüntülendi: Moto G6 Plus!

Dün, bazı açıklanmamış Motorola telefonları gösterdiği düşünülen tasvir görüntüleri sızmıştı, şimdi ise sızıntılar bir adım daha ileriye gitti ve Moto G6 Plus'un gerçek görüntüleri olduğu iddia edilen resimler ortaya çıktı.

Reddit'te paylaşılan gönderi, dün ortaya çıkan tasvirlerle uyuşuyor gibi görünüyor, görünen ekran muhtemelen 18:9 görüntü oranına sahip, Motorola logosı ve home tuşu/parmak izi sensörü ise bunun altında bulunuyor.

Telefonun sadece ön tarafını görebiliyoruz ve aynı zamanda biraz bulanık, bu yüzden detayları kestirmek zor. Ama daha önce gördüğümüz şeylerle uyuştuğunu düşünürsek, bunun gerçek olması akla yatkın geliyor. Yine de bir yandan şüphe etmekte fayda var.





Bu gerçek Moto G6 Plus modeli olsa da muhtemelen bir üretim-öncesi prototipi, yani üretime geçmeden önce değişiklikler olabilir.

Donanım özellikleri konusunda yeni bilgi yok, önceki duyduklarımıza göre G6 Plus, 5.93 inç FHD+ ekranı, Snapdragon 630 yongası, 3GB, 4GB veya 6GB belleği, 32GB veya 64GB depolama alanı, çift lensli arka kamerası (12MP ve 5MP), ön kamerası (16MP) ve bir parmak izi tarayıcısı ile orta seviye bir telefon olacak.

Çıkış tarihi hakkında bilgi yok, ama bu telefonun (belki bu şekilde olmasa da) yakında piyasaya sürüleceğini düşünüyoruz.



