Motorlu Taşıtlar Vergisi nasıl ödenir (MTV ödeme ve borç sorgulama işlemleri)

1) İstenilen bilgileri giriyorum. "Araç Bulunamadı" mesajı geliyor. Ne yapmalıyım?

Plakanızı bitişik olarak yazmalısınız.

Plaka özel mi sorusuna plakanızda isim veya şirket ismi yazıyorsa (örneğin 06 ŞAHİNLER 06 gibi plaka ise) “evet” cevabını vermelisiniz. Normal plaka ise “hayır” olarak cevaplamalısınız.

Gerçek Kişiler T.C. Kimlik Numarasını (Yabancılar varsa Yabancı Kimlik Numarasını) sol tarafa, Tüzel Kişiler ve Yabancı Kimlik Numarası olmayan yabancılar da Vergi Kimlik Numarasını sağ tarafa yazmalıdır.

Tescil tarihi girişini doğru yapmalısınız. Vergi Dairesi kayıtlarına göre tescil tarihi, ikinci el araçlar için noter satış sözleşmesindeki satış tarihi veya araç ruhsatı üzerinde yazılı olan tarihtir. Yeni araçlar için ise aracın trafiğe çıkış tarihidir.

2) Bütün bilgiler doğru fakat hala sorgulama yapılamıyorsa;

Plakaya ait yeni tescil bilgisi henüz vergi dairesince girilmemiştir. Plakanın bağlı olduğu vergi dairesine giderek noter satış sözleşmesine istinaden tescil yaptırınız.

Motorlu Taşıt Sorgulaması ve Ödeme ekranı

3) Kredi kartından ödeme yapmak istiyorum. Nelere dikkat etmeliyim?

Kredi kartı anlaşmalı bankalardan birisine ait olmalıdır.

Kredi kartı bilgileri doğru girilmelidir.

Kredi kartınız, internet üzerinden alışverişe açık olmalıdır.

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sayfasından kredi kartıyla yapılan tahsilatlarda, sadece tek çekim yapılabilmektedir. Kredi kartına birden fazla taksit uygulaması ise, bazı bankaların kendi promosyonlarıdır.

Kredi kartınızın güvenlik kodu (CVVX) kartın arkasındaki bandın üzerindeki rakam gurubunun son 3 hanesidir.

İnternet sunuculardaki yoğunluğun artması nedeniyle Gelir İdaresi Başkanlığının ya da Kredi Kartıyla ödeme yapılmak istenilen Bankanın Internet sayfasında bağlantı ile ilgili sorun varsa biraz sonra tekrar denenmelidir.

4) Birden fazla (mükerrer) ödeme yaptım ne yapmalıyım?

Aynı borcun kredi kartıyla birden fazla ödenmesi durumunda sistem ikinci ödemenin kabul edilmediğini bankaya otomatik olarak bildiriyor. Finansallaşma gerçekleştirilmiyor. Ancak izleyen iş günü bankanızın müşteri hizmetlerini arayarak veya internet bankacılığından kredi kartınızın dönem içi işlemlerini kontrol ederek, yaptığınız ikinci ödemenin hesabınıza iade edilip edilmediğini kontrol ediniz. İade edilmediğine eminseniz aşağıdaki adımları izleyiniz.

Kredi kartıyla internet sayfamızdan mükerrer ödeme yaptıysanız, aracın bağlı olduğu vergi dairesine giderek iade / mahsup dilekçesi vermelisiniz. Mükerrer ödemeye ait tüm ödeme belgeleri, iade / mahsup dilekçesi ve ödeme yapılan araç sahibinin kimlik belgesini vergi dairesine ibraz etmelisiniz. Bu şekilde yapılan iade başvurusu sonucunda, mükerrer ödemeler en erken 20 gün sonra hesabınıza iade edilir.

5) Kredi kartıyla/bankadan ödeme yaptım ama hesabımda ödeme görünmüyor?

Kesinlikle hiçbir ödeme kaybolmaz. Bununla birlikte,

Kredi kartıyla internetten ödeme yaptığınızda, “Vergi Tahsil edildi” ibaresi bulunan ekran geldiyse vergi dairesindeki hesabınıza işlememiş bile olsa ödeme gerçekleşmiş olduğu için mükerrer ödeme yapmayınız. www.gib.gov.tr adresinden 2 saat sonra tekrar sorgulayınız.

Banka veznelerinden yaptığınız ödeme ise en geç 3 işgünü içinde hesabınıza işlenecektir.

6) Kredi kartı kaç taksit yapıyor?

İnternet sayfamızdaki tahsilatlar ekranında yaptığınız ödeme, sadece tek çekim yapılmış olarak görünür, ancak bankalar taksit uygulamasını kendi promosyonları olarak yaptığı için interaktif hesaplarında taksitli olarak gösterebilirler.

7) İnternetten ödeme yapmak istiyorum ama bağlanamıyorum. Sayfa çok uzun süredir açmıyor. Ne yapmalıyım?

İnternet sunuculardaki yoğunluğun artması nedeniyle Gelir İdaresi Başkanlığının ya da Kredi Kartıyla ödeme yapılmak istenilen Bankanın Internet sayfasında bağlantı ile ilgili sorun olabileceği için tamamen kapatıp biraz sonra tekrar deneyebilirsiniz. MTV ödemelerinizi lütfen son güne bırakmayınız.

8) Motorlu taşıtlar vergisi veya para cezalarım, hem borç hem de tahsilatlar kısmında görülüyor. Ne yapmalıyım?

Plakanın bağlı olduğu vergi dairesine telefonla başvurabilirsiniz.

9) İnternetten ödeme yapmak istediğimde hata mesajı geldi. Ne yapmalıyım?

Ödemeniz başarılı olmadı demektir. Bu durumda sorunu sadece banka ile çözebilirsiniz.

10) Motorlu taşıtlarla ilgili sorularım için maille nereye başvurmalıyım?

Motorlu taşıtlarla ilgili sorularınız için mtvvd@gelirler.gov.tr adresine e-posta ile başvurabilirsiniz. Ancak, başvurunuzda mutlaka Plaka no, TC Kimlik No veya Vergi Kimlik Numaranızı yazınız. Eğer Kredi kartı ile MTV tahsilatı konusunda bir sorun ise, o kredi kartının ön yüzündeki 16 haneli kart numarasının 1234 56XX XXXX 1234 (ilk 6 hane ve son 4 hane olacak şekilde) da belirtmelisiniz.

11) Ödemelerimi hangi bankalardan yapabilirim?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezalarınızı

Tüm Vergi Dairelerinin veznelerine,

Aşağıda listesi bulunan Bankaların veznelerine,

T.C. ZİRAAT BANKASI

TÜRKİYE İŞ BANKASI

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI

AKBANK

YAPI KREDİ BANKASI

TÜRKİYE HALK BANKASI

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

FİNANSBANK

FORTİSBANK

DENİZBANK

TÜRK EKONOMİ BANKASI

ING BANK A.Ş.

HSBC BANK

ŞEKERBANK

ANADOLUBANK

TEKFENBANK

TEKSTİLBANK

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI

İnternet Bankacılığı hizmetinden faydalanarak internet hesabınızdan,

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden, aşağıda listesi bulunan bankaların kredi kartından,