Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammı ile 2018'de ne kadar vergi ödenecek?

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2017 yılı yeni fiyatları araç sahiplerine duyuruldu. Resmi Gazete üzerinde yayımlanan 2017 MTV fiyatları tablosu, araçların yaş ve silindir hacmine göre değişkenlik gösterdi. Minimum 68 TL'den başlayan vergi tutarları maksimum 23 bin 586 TL'ye kadar fiyatlandırıldı. Peki yeni MTV düzenlemesi ile 2017 yılında aracınıza ne kadar vergi ödeyeceksiniz? İşte 2017 MTV fiyatları tablosu ve silindir hacimlerine göre ücretler

Binek otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) yeni yılda yüzde 40 artış yapılacak. Zammın ardından araç sahiplerinin ödeyeceği MTV tutarı da değişecek. İşte araç sahiplerinin 2018'de ödeyeceği yeni vergi tutarları...

Eski vergi: 646 TL

2018'deki vergi tutarı: 904 TL

(Ödenecek vergi tutarları 1-3 yaş arası araçları kapsıyor)

2017 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) fiyat tabloları Resmi Gazete aracılığıyla vatandaşlara paylaşıldı. Tüm sürücülerin araç, yaş ve silindir hacmine göre ödeyeceği Motorlu Taşıtlar Vergisi fiyatlarında bir önceki yıla nazaran farklılıklar göze çarpıyor. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ilgili tebliğ uyarınca, 1-3 yaş arası 1,600 cm3 - 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan 1,827 lira; 1,800 cm3 - 2,000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise 2,878 lira MTV alınacak. İşte, 2017 Motorlu Taşıtlar Vergisi fiyatları

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ilgili tebliğ uyarınca, 1-3 yaş arası 1,600 cm3 - 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan 1,827 lira; 1,800 cm3 - 2,000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise 2,878 lira MTV alınacak.

Bu yıl için yüzde 3.83 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılan MTV listesine göre, en yüksek MTV, 23,586 TL ile 1-3 yaş arasındaki 4,000 cm3 ve yukarısı motor hacmine sahip araçlardan alınacak.

"Vatandaşın tepkisine hak veriyorum"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "8. İstanbul Finans Zirvesi"nde konuştu.ÿBakan Ağbal, ÿaçılış konuşmasının ardından program moderatörünün sorularını yanıtladı. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)’ne 2018 yılından geçerli olmak üzere yüzde 40 zam yapılmasına yönelik bir soru üzerine, Naci Ağbal, "MTV her sene artıyor. Enflasyon ne kadarsa otomatik olarak artıyor.

Eğer biz bu ÿdüzenleme yapmasaydık MTV, 2018 yılında yüzde 15 oranında artacaktı. Örneğin bu sene 500 lira MTV ÿödemiş bir vatandaş, gelecek sene hiçbir müdahale yapmamış olsaydık 575 lira ödeyecekti. İki taksite böldüğümüzde yaklaşık olarak 32,5 lira fazla ödeyecekti. Şimdi biz yasal bir düzenleme yaptık. MTV’de yeni bir tarife ürettik. Bu tarifeye göre rakamlar bunlardır. Bu rakamlarla önceki rakamları kıyasladığımızda bir artış olarak karşımıza çıkıyor. Bu sene 500 ödedi, gelecek sene 575 ödeyecekti. Şimdi vatandaşımıza diyoruz ki 700 lira öde. Herkes aynı arabayı kullanmıyor. Herkesin aynı yaşta arabası yok. Vatandaşın bu konudaki tepkisine hak veriyorum. Vatandaşlarımız bu konuda her zaman duyarlı olsunlar, başımızın üstüne. Burada bir sorun yok" diye konuştu.

ENGELLİYE ÖTV’SİZ OTOMOBİL SINIRI BAKAN

Ağbal’ın bazı ayrıntılarını açıkladığı 130 maddelik torba tasarı TBMM’ye sunuldu. Tasarıya göre 2017 yılında vergi dilimlerindeki artış nedeniyle asgari ücretin bin 404 liranın altına düşmemesi için yasal düzenleme getiriliyor. Hazine’nin borçlanma yetkisi 37 milyar lira artırılıyor. Özel iletişim vergisi yüzde 7.5 olarak tek oranda düzenleniyor. Engellilere sağlanan ÖTV’siz binek aracı alma imkanı vergisiz fiyatı 70 bin liranın altına olan araçlarla sınırlandırılıyor. Turizm yatırımcıları kira sürelerini 49 yıla uzatabilecekler, isterlerse tesislerin olduğu yerleri satın alabilecekler. Öte yandan Terörle mücadele sırasında yaralanan vazife malulleri ile 15 Temmuz Darbe girişiminde yaralananlardan ilköğretim, ortaokul ve ilkokul mezunları memur unvanlı kadro ve pozisyonlara atanamıyordu. Yapılan düzenleme ile bu kişilerin “hizmetli” unvanlı kadro ve pozisyonlar yerine “memur” unvanlı kadro ve pozisyonlara atanmaları sağlanıyor. Şirketlerin döviz cinsinden borçlanmalarını takip etmek ve döviz borçlanmasına ilişkin riskleri belirleyip ona göre para politikası tedbirleri almak amacıyla Merkez Bankasına bilgi toplama yetkisi veriliyor.

YERLİ OTOMOBİLE DESTEK

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, OVP hedefleri kapsamında yerli marka otomobil destek programının hayata geçirileceğini söyledi.