Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde son gün ne zaman? / MTV nasıl ödenir?

Torba Yasa (Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun), Resmi Gazete aracılığıyla yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan yeni yürürlük doğrultusunda Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için ödeme yapılacak yeni zamlı oranlar belli oldu. Bununla birlikte alınan kararla birlikte, 2018’den itibaren alınan araçlarda silindir hacmi ve yaşının yanında aracın değerinin sisteme katılmasını öngören önerge de kabul edildi.

2018 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) NE KADAR?

Merakla beklenen motorlu taşıtlar vergisinde merak edilen oranlar açıklandı. Bütçe ve Plan Komisyonu'nda, Torba Tasarıda MTV oranlarında düşüş öngören önerge komisyonda kabul edilirken, buna göre MTV'de yüzde 40 artış yerine 1,300 cc altı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 15'in uygulanması, 1,300 cc üzeri araçlar için ise yüzde 25 artış öngörüldü.

31 ARALIK 2017’DEN ÖNCE KAYIT VE TESCİL EDİLEN ARAÇLAR DİKKAT!

31 Aralık 2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen araçlar için MTV hesaplamasında taşıt değerine bakılmayacak. Bu araç sahipleri MTV'yi araçlarının motor hacmine göre ödeyecek.

Buna göre 31 Aralık 2017'den önce aracını tescil ettirenler, 1 Ocak 2018'den itibaren 1300 cc ve aşağısı araçlar (1-3 yaş) için 743 lira, 1301 cc-1600 cc arası araçlarda bin 294 lira, 1601 cc-1800 cc arası araçlarda 2 bin 284 lira, 1801 cc-2000 cc arası araçlarda 3 bin 598 lira, 4001 cc ve yukarısı araçlarda 29 bin 483 lira MTV ödeyecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde bilgilerinizi doldurup, "TAMAM" seçeneğine basın.

GİB'in internet sitesinde bilgilerinizi doldurup "TAMAM" seçeneğine bastığınızda karşınıza ne kadar MTV ödeyeceğinize dair bir bilgi ekranı çıkar.

Tüm işlemleri yaptıktan sonra karşınıza ödeme ekranı gelecek. Bu ekrana da kredi kartı bilgilerinizi girip onaylayacaksınız.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

MTV ödemesi için online olarak ödeyebileceğiniz bir çok farklı sistem mevcut.

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.

BANKALARDAN ÜÇ TAKSİT İMKANI

Bazı bankalar MTV ödemelerinde 3 taksit imkanı sağlıyor. Örneğin Akbank, MTV ödemelerinde kredi kartı ve internet bankacılığı üzerinden 3 taksit imkanı sunuyor. Garanti Bankası, TEB, Yapı Kredi, İş Bankası gibi bankalar da MTV'yi üç taksitte ödeme gibi öneriler getiriyor. İsteyen tek ödeme ve iki taksit halinde de ödeme yapabiliyor.

Bütçe ve Plan Komisyonu'nda, Torba Tasarıda MTV oranlarında düşüş öngören önerge komisyonda kabul edilirken, buna göre MTV'de yüzde 40 artış yerine 1,300 cc altı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 15'in uygulanması, 1,300 cc üzeri araçlar için ise yüzde 25 artış öngörüldü.

Ayrıca, 2018'den itibaren alınan araçlarda silindir hacmi ve yaşının yanında aracın değerinin sisteme katılmasını öngören önerge de kabul edildi.

MTV HESAPLAMA İŞLEMİ

DİKKAT: Aşağıdaki Motorlu Taşıt Vergi hesaplama ekranı Gelirler İdaresi Başkanlığı'na aittir. Çıkacak olan rakamlar, vergi güncellemesinin henüz yapılmaması nedeniyle güncel olmayan bilgileri içerebilir.

MOTORLU TAŞIT VERGİSİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Binek otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) yeni yılda yüzde 25 artış yapılacak. Zammın ardından araç sahiplerinin ödeyeceği MTV tutarı da değişecek.

ESKİ VERGİ FİYATLANDIRMA TABLOSU

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

MTV ödemesi için online olarak ödeyebileceğiniz bir çok farklı sistem mevcut.

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.